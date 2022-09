Vor sechs Jahrzehnten wurde der Ehebund von Konrad und Gertrud Wagner geschlossen, heute feiert das Ehepaar , das sich jahrzehntelang in Ehrenämtern engagiert hat, Diamanthochzeit.

Seit 1969 wohnen die Eheleute Konrad Wagner (86 Jahre) und Gertrud geborene Schwartz (81 Jahre) in Eppenbrunns Mittlerer Haardtstraße 4. Heute vor 60 Jahren haben sie vor dem verstorbenen Eppenbrunner Ehrenbürger Willi Würtz als damaligem Ortsbürgermeister sich ihr Jawort gegeben.

Groß gefeiert wird heute noch nicht. Wie vor 60 Jahren, als die praktizierenden Katholiken sich vor dem damaligen Ortspfarrer Emil Minges ihren weltlichen Ehebund auch kirchlich segnen ließen, zieht es sie auch wieder in die Eppenbrunner St. Pirminiuskirche. Dort wollen sie am Samstag, 24. September, vor Pfarrer Marcin Brylka ihr vor 60 Jahren gegebenes Eheversprechen erneuern. Gesanglich umrahmt wird der Dankgottesdienst durch den Eppenbrunner Kirchenchor. In ihm singt Konrad Wagner im achten Jahrzehnt, während sie im kommenden Jahr auf 65 Jahre Chorgesang zurückblicken kann. Jahrzehntelang war Konrad Wagner einer der drei Vorsitzenden des Kirchenchors. Nicht umsonst ist er Träger der Landesehrennadel wegen dieses Engagements und in anderen Vereinen.

Annäherung auf der Kerwe

Konrad Wagner wurde als Ältestes von fünf Geschwistern in der Nachbargemeinde Schweix geboren. Dort ist er auch aufgewachsen. Mit einer Cousine von der Schweixer Mühle kam Gertrud Schwartz öfters nach Schweix. Am Kerwewochenende 1960 hatte sie bereits ein Auge auf ihren Konrad geworfen. „Doch gefunkt hat es erst ein Jahr später, wobei wir uns zwischenzeitlich jedoch nicht aus den Augen verloren haben“, erinnert sich die Diamantbraut. Das geschah damals in der großelterlichen Schweixer Gastwirtschaft Wagner. Nicht einmal ein Jahr dauerte es, bis sie in Eppenbrunn, dem Geburtsort Gertruds, heirateten und zusammenzogen.

Nach dem Volksschulbesuch arbeitete Konrad Wagner fünf Jahre in Pirmasens, um danach in das frühere Trulber Salamanderwerk zu wechseln. Vier Jahrzehnte Berufstätigkeit folgten, ehe er als kaufmännischer Angestellter mit 62 Jahren in Rente ging. Für Gertrud Wagner war es naheliegend, in die Fußstapfen ihres Vaters Josef zu treten, der in Eppenbrunns Hauptstraße ein Friseurgeschäft betrieb. Nach der Geburt des einzigen Kindes – Sohn Stefan wurde im Mai 1967 geboren – begann das Ehepaar, ihr heutiges Anwesen zu bauen. Zwei Jahre später zogen sie ein, wobei Vater Josef mit Tochter Gertrud dann darin auch ihren Friseursalon betrieben. Gertrud Wagner war zunächst bei dem Frisör, der den Salon im eigenen Haus übernahm, weiterbeschäftigt. Nach der Verlegung des Friseurgeschäfts gab es für sie eine berufliche Veränderung. Bis zur Rente mit 63 Jahren wechselte sie in das damalige Eppenbrunner Alten- und Pflegeheim Biedenkopf.

Gesang und Musik prägen das Leben des Ehepaars

Nicht nur die Liebe zwischen beiden, sondern auch der Gesang und die Musik prägen Leben des Jubelpaars. Sie sind nicht nur im Kirchenchor aktiv, sondern auch in der Gitarrengruppe des Vinninger Pfälzerwaldvereins. Dort singen sie seit 20 Jahren. Sie erlernte zudem vor 18 Jahren noch das Gitarrenspiel und ist heute eine von neun Gitarristen. Jahrzehnte wanderten sie im inzwischen aufgelösten Eppenbrunner Pfälzerwaldverein, wo Konrad Wagner rund 35 Jahre Kassenführer war. Während sie allwöchentlich an der Gymnastikstunde der Sportgemeinschaft Eppenbrunn beteiligt ist, hat er mit dem Obst- und Gartenbau ein zusätzliches Hobby. Die Geschicke des Eppenbrunner Vereins liegen als Vereinsvorsitzender in seinen Händen.