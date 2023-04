Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit genau 50 Jahren sind die Fußballspiele zwischen Deutschland und Frankreich immer auch etwas ganz Besonderes bei der deutsch-französischen Familie unseres RHEINPFALZ-Mitarbeiters Willy Schächter in Hauenstein. So auch am Dienstagabend.

Als sich die Familienmitglieder vor dem Fußballkrimi im Garten der Eltern trafen, waren die Farben paritätisch verteilt: Mutter Marie-France und Sohn Olivier (47) trugen das blaue Trikot