Das deutsch-französische Pamina Projekt „Die Sauer – zwei Länder, ein Fluss“ ist gestartet. Auf der Strecke entlang des Radweges von Fischbach bis Lembach im Elsass sollen 14 Stationen die Bedeutungen des Gewässers in den Blick nehmen.

Insgesamt 14 Stationen sind geplant, davon acht bis zur Grenze bei Hirschthal. Beginnen wird der Pfad an der alten Schließe bei der Münchmatt. Eine weitere Station soll es beispielsweise bei der Brücke am Ortseingang in Richtung Königsbruch geben oder auch auf der Holzbrücke über das Königsbruch.

„Gerne hätten wir die gesamte Länge der Sauer von 80 Kilometern in Angriff genommen, aber das erwies sich als viel zu kompliziert und aufwändig“, sagt Ulrich Diehl, der Leiter des Biosphärenhauses in Fischbach. „Wir können den großen Vorteil nutzen, dass die Radwege entlang der Sauer nun bis Lembach durchgängig ausgebaut sind“, freut sich Diehl. Die Sauer symbolisiere hier ein dynamisches deutsch-französisches Miteinander, das nicht durch Grenzen geprägt werden dürfe und ein Landschaftselement, das zu den natürlichen Lebensgrundlagen beider Länder zähle, so Diehl weiter.

Wanderausstellung geplant

Das Projekt steht auf drei Säulen. Mittelpunkt ist der grenzüberschreitende Gewässer-Informationspfad. Die Themen entlang des Pfades beschäftigen sich mit Natur- und Artenschutz, Biodiversität, Klimawandel, Nutzung von Wasser und Wasserkraft durch den Menschen, biologische, chemische und physikalische Wasserqualität, historische Besonderheiten und grenzüberschreitende Aspekte.

Über den Info-Pfad hinaus wird es eine Wanderausstellung geben, die ab 2022 in öffentlichen Einrichtungen für das Projekt werben soll. Weiterhin sind drei elektronische Infoterminals vorgesehen, die beispielsweise in touristischen Einrichtungen auf das Thema hinweisen, sagt Diehl. „Die zweisprachigen deutsch-französischen Tafeln entlang des Flusses sollen vom Inhalt her eher knapp gehalten werden, dafür gibt es einen QR-Code, mit dem man Zugriff auf weitere Hintergrundinformationen, Bilder und Texte haben wird“, so Diehl. Angestrebt wird, dass die Texte auch noch in Blindenschrift aufgebracht werden.

Veranstaltungen an der Sauer

Ab Herbst 2021 sollen, wenn die Corona-Lage es zulässt, zweisprachige umweltpädagogische Veranstaltungen an der Sauer durchgeführt werden, an denen neben deutschen und französischen Schulklassen auch Erwachsene aus beiden Ländern teilnehmen können. Vorgesehene Themen sind hier der Klimawandel, Tiere aus Südamerika, wie die Nutrias, die an der Sauer heimisch geworden sind oder auch die Fragestellung, wie und ob es gelingen kann, heimische Tierarten, wie den Biber wieder anzusiedeln. „Aber auch zum Thema Gewässerqualität kann man gut anschauliche Exkursionen durchführen“, erläutert Diehl. Als Beispiel zeigt er in der Sauer gegenüber des Biosphärenhauses den Wasserstern, der ein Anzeiger für eine geringe Nährstoffkonzentration ist. „Seit die neue Kläranlage in Ludwigswinkel in Betrieb ist, ist die Qualität des Wassers erheblich gestiegen. Vorher war hier alles mit der kanadischen Wasserpest bedeckt, die ein Anzeiger für eine hohe Nährstoffbelastung ist“, erklärt Diehl.

Die Umsetzungsphase des Interreg-Projektes ist für Sommer und Herbst geplant. Die Gesamtkosten und auch die Zuschüsse teilen sich beide Länder jeweils zur Hälfte, so dass jedes Land etwas 40.000 Euro an Zuschüssen erhält und etwa 20.000 Euro über Projektpartner finanziert werden müssen. Auf deutscher Seite sind als solche die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und der Bezirksverband Pfalz dabei. „Bis Dezember müssen wir das Projekt abgerechnet haben, weil der Projektzeitraum dann ausläuft“, sagt Diehl. „Hier spielt uns Corona ausnahmsweise mal in die Hände, weil wir doch mehr Kapazitäten als sonst frei haben, um das Projekt voran zu bringen“.

Beteiligung der Bevölkerung

„Die Sauer ist für die Region ein prägendes Gewässer, man kann soweit gehen, dass es ohne den Fluss hier früher wohl keine menschlichen Ansiedlungen gegeben hätte“, sagt Diehl. Deshalb ist die Bevölkerung gebeten, sich an dem Projekt aktiv zu beteiligen. „Wir suchen Geschichten der Menschen mit und an der Sauer“, erklärt der Leiter des Biosphärenhauses in Fischbach. Alltägliches, Ungewöhnliches, Aktuelles, Vergangenes – alles was es an Erlebnissen der Bevölkerung mit ihrem Fluss gibt, soll Beachtung finden. „Bei den Hintergrundinformationen wollen wir diese Geschichten gerne mit aufnehmen“, so Diehl weiter. Die Geschichten können schriftlich beim Biosphärenhaus eingereicht werden, aber lieber noch wäre es Diehl, wenn die Leute bereit wären, in einem kleinen Filmbeitrag, den das Biosphärenhaus erstellen würde, ihre Geschichte zu erzählen, damit es lebendiger wird. Es genügt auch erst einmal ein Anruf bei den Mitarbeitern des Biosphärenhauses unter Telefon 06393/92100.

Interreg und Pamina

Interreg heißt die „europäische territoriale Zusammenarbeit“ und ist Teil der Struktur- und Investitionspolitik der Europäischen Union. Seit mehr als 20 Jahren werden damit grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Regionen und Städten unterstützt, die das tägliche Leben beeinflussen, zum Beispiel im Verkehr, beim Arbeitsmarkt und im Umweltschutz.

www.interreg.de

Pamina ist die Bezeichnung für das Gebiet, das die drei Teilräume Südpfalz, Baden und Elsass umfasst. Der Name ist ein Akronym, das sich aus Palatinat (Pfalz), Mittlerer Oberrhein und Nord Alsace (Nordelsass) zusammensetzt. Der Verband ist eine deutsch-französische Europaregion.

www.eurodistrict-pamina.eu