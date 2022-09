Nach zwei Jahren Corona Zwangspause ist der Dorfplatz am kommenden Sonntag wieder Austragungsort des deutsch-französischen Bauernmarktes, dessen 21. Auflage bevorsteht. Los geht’s ab 11 Uhr.

Zuvor findet ein Gottesdienst ab 10 Uhr im Dorfpark statt, informiert Ortsbürgermeisterin Barbara Schenk. Das besondere Ambiente hat in den zurückliegenden Jahren tausende Besucher, nicht nur aus der näheren Umgebung, in die Gemeinde gelockt. Dieses Jahr erwartet die Besucher wieder ein umfangreiches Sortiment an ökologischen Produkten aus der Pfalz und dem Elsass.

„Die Marktteilnehmer bieten umweltschonend produzierten Waren: Schinken, Wurst, Käse, Pilze, Saft, Wein, Sekt, Liköre, Essige und Öle, Honig, Marmelade, geräucherte Forellen, Brot, Kuchen, Gemüse, Obst, Kürbisse und Kräuterkissen. Auch handwerkliche Produkte, wie Vogelhäuser, Nistkästen und diverse Holzartikel, Sandsteingebilde, Seifen, Schmuck, Bürsten und Besen können erworben werden“, informiert Schenk.

Forstamt baut einen Schießstand auf

Eine der Hauptattraktion ist der Schießstand, der von Mitarbeitern des Forstamtes Hinterweidenthal betreut wird. Der Ausbildungsbetrieb Hinterweidenthal stellt sich und seine Werkzeuge vor. Auch erhalten die interessierte Besucher Informationen zu Brennholz und Kettensägen. Auch auf Anforderungen und Gefahren wird hingewiesen. Weiterhin werden Wildprodukte angeboten sowie für den Heißhunger Wildschweinbratwürste.

Die örtlichen Vereine haben sich einige kulinarische Überraschungen einfallen lassen. Elsässischer Flammkuchen, Schnitzel mit Bratkartoffeln oder Pommes, Dampfnudeln, Grumbeerepannekuche, Rostige Ritter, Zwiebelkuchen, Crêpes, Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbüffet sowie Spezialitäten aus der grenzüberschreitenden Region runden das Angebot ab. Genügend Parkraum steht im Umfeld des Marktes bereit.