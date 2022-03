Bei der grenzüberschreitenden Wasserleitung und den neuen Radwegen soll die deutsch-französische Zusammenarbeit im Dahner Felsenland nicht verharren. Es gibt neue Ideen. Und einen Termin für eine zweite deutsch-französische Ratssitzung.

Zwei deutsch-französische Projekte sind gerade erst umgesetzt worden. Die neuen Verbindungen zwischen den deutschen und den französischen Radwegen stehen vor der Fertigstellung und werden am 22. Mai mit einem großen grenzüberschreitenden Rad-Tag auf beiden Seiten eingeweiht. Ein neuer Radweg wurde verbunden mit dem weiteren großen Projekt, dem Bau der grenzüberschreitenden Trinkwasserleitung von Schönau ins französische Wengelsbach, das zu Niedersteinbach gehört. Die Leitung ist seit kurzem in Betrieb.

Neue Ideen für die Zusammenarbeit

Weil Wengelsbach Probleme mit seinem Trinkwasser hatte, der Bau einer Verbindungsleitung über einen Bergpass nach Niedersteinbach finanziell aber nicht umsetzbar war, entstand die Idee für eine grenzüberschreitende Trinkwasserleitung nach Schönau. Es war, wie ein Vertreter des ab 2018 zuständigen französischen Wasser- und Abwasser-Zweckverbandes SDEA Alsace-Moselle am Donnerstag zum Abschluss des mit EU-Mitteln geförderten Projektes in Dahn betonte, die günstigste Lösung. Es sei aber auch eine „schöne menschliche und technische Erfahrung“ gewesen, wobei alles reibungslos geklappt habe, lobten er und der ebenfalls anwesende Niedersteinbacher Bürgermeister Christophe Schertz. Er wünsche sich, so der französische Bürgermeister, weiterhin eine so gute Zusammenarbeit zwischen den Verbandsgemeinden.

Das wollen auch die deutschen Amtskollegen, wie Verbandsbürgermeister Michael Zwick betonte. Am 23. Juni wird daher die zweite deutsch-französische Sitzung der Verbandsgemeinderäte vom Dahner Felsenland und von Sauer-Pechelbronn stattfinden. Und dafür sollen dann neue Ideen für eine weitere Zusammenarbeit besprochen werden, kündigte Zwick an. Konkret solle es dabei um das Thema Energie gehen.