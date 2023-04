Der Europapreis 2023 sucht bis Ende Mai die besten Ideen und Projekte rund ums Thema „60 Jahre Elysée-Vertrag: Deutsch-französische Freundschaft – erlebt in Rheinland-Pfalz“. Die Südwestpfälzer sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

Ausgelobt von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, richtet sich der Preis an rheinland-pfälzische Schulen, Klassen, Projektgruppen, (Partnerschafts-) Vereine und außerschulische Einrichtungen, die mit Unterstützung von Ehrenamtlichen getragen werden. „Ich freue mich auf kreative Vorschläge“, sagt Landrätin Susanne Ganster. Sie ruft Südwestpfälzer zur Teilnahme auf. Wer mitmachen will, soll „Bilder, Fotos, Zeichnungen, Collagen, Präsentationen, Filmbeiträge, Podcasts oder Poetry Slams einreichen, denen dann die Chance auf bis zu 2000 Euro Preisgeld winkt. Gerade hier in unserer unmittelbaren Nähe zum französischen Nachbarn leben wir das Miteinander ja täglich und haben Impulse dafür“, meint die Landrätin.

Wo und wie äußert sich die deutsch-französische Freundschaft in Rheinland-Pfalz? Wie wird sie für die Einwohner erlebbar? Was bewirkt die Freundschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich? Was können die Völker auf beiden Seiten voneinander lernen? Das sind laut Kreisverwaltung die Kernfragen, die die Beiträge widerspiegeln sollen. Weitere Informationen zum Europapreis sind auf der Homepage des Landkreises verlinkt. Einsendeschluss ist der 31. Mai.