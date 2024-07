Die Amtszeit des neuen Vinninger Ortsbürgermeisters Willy Diemert begann mit 40-minütiger Verspätung, die des scheidenden Bürgermeisters Felix Kupper dauerte entsprechend länger. Der Grund hat mit Fußball zu tun.

Pünktlich zum vereinbarten Beginn der Sitzung des Gemeinderates wurde die Verlängerung des EM-Viertelfinalspiels Spanien gegen Deutschland angepfiffen. Deutschland ist ausgeschieden. Auch Felix Kupper ist ausgeschieden, er gehört auch nicht mehr dem Rat an. „Somit bin ich fertig. Ich habe meine Wahl hoch verloren“, mit diesen Worten verabschiedete er sich und erhielt vom neuen Rat und den scheidenden Ratsmitgliedern anerkennenden Applaus. „Ich gehe davon aus, ihr werdet das gut machen. In fünf Jahren müsst ihr drei Millionen auf dem Konto haben“, merkte er noch an.

Verbandsbürgermeister Klaus Weber knüpfte an die Finanzen an: „Es ist Dir gelungen, das Geld in der Gemeinde zusammenzuhalten. Du hinterlässt eine gute gefüllte Kasse“, sagte er zu Kupper und belegte das mit Zahlen: Bei der Amtsübernahme Kuppers im Jahr 2014 habe der Kassenstand 573.000 Euro Guthaben ausgewiesen. Am Freitag wies das Konto der Gemeinde ein Plus von rund 2,2 Millionen Euro aus. Weber skizzierte Kupper als „streitbaren Bürgermeister“ und erinnerte an die „Bademantelaktion“ zur Wiederbelebung des Vinninger Schulschwimmbades. Als ein „Freund des kurzen Dienstweges und unkonventioneller Lösungen“ habe er ihn wahrgenommen. Sein Fazit: „Du hast das mit Herzblut gemacht“. Seit 2009 gehört der selbstständige Bauunternehmer dem Rat an, von 2014 bis 2024 war er Ortsbürgermeister.

Zur neuen ersten Beigeordneten ist Nicole Wagner bei zwei Nein- und 14 Ja-Stimmen gewählt worden. Die 25-jährige Politikwissenschaftsstudentin gehört erstmals dem Rat an. Alter und neuer zweiter Beigeordnete ist Matthias Schuster (eine Neinstimme).