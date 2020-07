Eine neue Ortsmitte mit Dorfplatz, ein Parkplatz am Jakobs-Pilger-Weg und ein Wanderweg stehen in Lambsborn auf der Wunschliste für die Dorferneuerung.

Dazu soll ein Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktgemeinde gestellt werden, sagt der Lambsborner Bürgermeister Rudi Molter. Dann würden Projekte zu 90 Prozent gefördert. Auch für private Häuser kann eine Förderung beantragt werden. Deshalb will Molter den laut Landesbetrieb Mobilität in zwei Jahren anstehenden Ausbau der Hauptstraße vorab mit den Anliegern besprechen. „Wenn sie an einer Mauer oder Grundstückseinfassung etwas ändern wollen, kann man das vielleicht auch über das Programm machen“, meint Molter. In der Ortsmitte könne die Gemeinde alte Gebäude kaufen und abreißen. Dort soll ein Dorfplatz mit Bushaltestelle und Parkplätzen entstehen. Der Fußweg zwischen Bechhofen und Lambsborn könne 300 Meter verlängert werden, damit Spaziergänger und Wanderer nicht auf die Hauptstraße ausweichen müssen, hat sich Molter vorgenommen.

Bereits jetzt soll die Bushaltestelle in der unteren Hauptstraße barrierefrei für 118 000 Euro ausgebaut werden. Dafür wünscht sich Molter am Mittwoch die Zustimmung des Gemeinderats. Das Land schieße 80 000 Euro zu. Da auf dem Friedhof nur noch vier Stelen frei seien, berate man darüber, weitere Urnenstelen anzuschaffen.