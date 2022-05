88 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben untergebracht. Darüber informierte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Heino Schuck (SPD) den Verbandsgemeinderat.

Bis auf eine Person seien alle in privaten Unterkünften untergebracht. Mittlerweile sei ja auch auf Bundes- und Landesebene geregelt, wie die den Kommunen durch die Unterbringung entstehenden Mehrkosten gedeckt werden, sagte Schuck. Zum 1. Juni wechselt die Zuständigkeit: die Ukrainer fallen dann, was ihre finanzielle Ausstattung anbelangt, in den Bereich des SGB II, allgemein besser bekannt als Hartz IV. Dann ist das Jobcenter für sie zuständig.

Die zuständigen Mitarbeiter hätten hervorragende Arbeit geleistet, lobte Schuck. Alle Unterlagen seien fertig, so dass zum 1. Juni dieser Wechsel auch problemlos vollzogen werden könne. Größere Schwierigkeiten tun sich aktuell in den Grundschulen auf. In fünf von sechs Grundschulen in der Verbandsgemeinde – Ausnahme ist Obernheim-Kirchenarnbach – sind jetzt Kinder aus der Ukraine eingeschult, und es gebe Sprachprobleme, zeigte Schuck auf, wo seiner Meinung nach angesetzt werden muss.

In den Kindergärten der Verbandsgemeinde – auch hier werden viele von ukrainischen Kindern besucht – stelle sich dieses Problem nicht in der Form, wie in den Grundschulen, so Schuck. Hier komme man mit Gestik und Mimik noch recht gut klar, bilanzierte der Beigeordnete. Was mögliche Lösungen anbelangt, seien diese auch von einer sehr wichtigen Frage abhängig: „Wir lange bleiben die Menschen überhaupt bei uns?“. Das könne derzeit niemand beantworten, so Schuck.