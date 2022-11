Der Weihnachtsmarkt des Verkehrsvereins nimmt nach zwei Jahren Pandemie- Zwangspause am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, einen neuen Anlauf. Eröffnet wird der Markt als „Markt der Düfte, Klänge und Lichter“ am Samstagmorgen um 11 Uhr am Marienplatz.

Dabei erscheint er in abgespeckter Form mit 23 statt ehedem 50 bis 60 Ständen und aus Energie- Spargründen mit weniger Lichterglanz. Die Entscheidung, die Veranstaltung durchzuführen, fiel „verhältnismäßig spät“, teilte Tanja Backé- Wagner mit, die erst vor ein paar Wochen wieder gewählte Vorsitzende des Verkehrsvereins. Man habe zuerst die aktuellen Corona- Regelungen abwarten wollen.

Durch seine Glanzpunkte, die zum Teil aus dem Jubiläumsjahr 2017 stammen, gewann der Weihnachtsmarkt an Unterhaltungswert und Alleinstellungsmerkmalen. Dazu gehörte der Auftritt des Engelschors. Zum Jubiläum wollte der Verkehrsverein mit über 1000 Engeln auf dem Markt den „Engelsrekord“ des niederbayrischen Hauzenberg brechen. Am Ende wurden nur rund 300 Engel in weißen Gewändern und mit Heiligenschein gezählt. Der Rekordversuch scheiterte, aber der Spaß blieb, und deshalb tritt der Engelschor an diesem Wochenende wieder auf.

Diesmal kein Kunsthandwerkerzelt

Corona geschuldet entfällt das Kunsthandwerkerzelt am Rodalb-Ufer, das als Zentrum für echte Handarbeit galt vom zierlichen Schmuckstück bis zur aufwändig gestalteten Brücke. Trotz der Streichungen bietet der Rodalber Weihnachtsmarkt ein ansehnliches Unterhaltungsprogramm auf der Bühne.

Von den Vereinen beteiligen sich der FC 06, die „Rodalber Buwe“ und der 1. Bahnengolfclub, hinzu kommt gewerbliche Unterstützung. Es gibt Saumagenburger, Steaks, Waffeln, Crepes und Rostige Ritter sowie unterschiedlichste Getränke. Karussell und Süßwarenstand gesellen sich zu den geschmückten Buden. Der Verkehrsverein bietet wieder seine Tombola, und der Nikolaus (Manfred Dully) verteilt süße Gaben an die Kinder.

Marktbetrieb am Sonntag beginnt um 11 Uhr

Zum Auftakt spielt der Posaunenchor Donsieders, Es folgen Auftritte der Kinder der Kita Im Sommerfeld und der Mozartschule (14 Uhr), der Gitarrengruppe Burgfreunde (16 Uhr) und des Blasorchesters Birkenhördt (18 Uhr). Am Sonntag beginnt der Marktbetrieb wieder um 11 Uhr. Die Gitarrengruppe Burgfreunde setzt das musikalische Programm des Vortags fort (14 Uhr), ehe „Marina Murano“ (Simone und Wolfgang Schumacher) mit dem Engelschor die Bühne in Beschlag nimmt (ab 16 Uhr), im Gefolge Pfarrer Stabel (als Engel) und Bürgermeister Claus Schäfer als Trompetenspieler.

In einem Lichtermeer aus Wunderkerzen mit Weihnachtsliedern und romantischen Klängen findet der Markt seinen Abschluss.