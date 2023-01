Er ist echter Südwestpfälzer, und Trulben ist und bleibt sein Heimatort. In der Südpfalz am nahen Rhein stand der hoch geachtete Pfarrherr 34 Jahre lang der großen katholischen Pfarrei Hagenbach vor. Am Sonntag wird Pfarrer in Rente Josef Hartmann – seit 2001 ist er beliebter Bürger und langjähriger Aushilfs-Seelsorger in Hauenstein – 90 Jahre alt.

Seit längerer Zeit nicht mehr ganz rüstig, muss er diesen Tag im Pirmasenser Krankenhaus verbringen, wo ihm viele seiner Verwandten ihre Glückwünsche überbringen werden. Vor noch nicht allzu langer Zeit sah man den stets freundlichen und volkstümlichen emeritierten Geistlichen seine tägliche Wanderrunde nahe seines Hauses um das Queichtal drehen, meist in Begleitung seiner Schwester Theresia, die ihn sein gesamtes priesterliches Leben fürsorglich begleitete und betreute.

Seinen Ruhesitz hatte er sich nach seiner Verabschiedung aus dem aktiven Dienst zusammen mit seinem vor einigen Jahren verstorbenen priesterlichen Freund Hermann Kuntz – er stand ebenfalls 34 Jahre lang Hagenbachs Nachbargemeinde Berg vor – im heimatlichen Wasgau in Hauenstein gesucht, wo beide Priester noch lange Jahre segensreich wirkten. Die Wanderfreude kam nicht erst im Alter. Was viele nicht wissen: In seiner Jugend unternahm der junge Geistliche mit seinem Pfarrer-Freund Hermann Kuntz und seiner Schwester Theresia schwierige hochalpine Bergsteigwanderungen bis zu Gipfeln über 3500 Metern. Tolle Bergbilder aus dieser Zeit erzählen heute noch in der Wohnung in der Hauensteiner Gräfensteinstraße von den schönen Zeiten im Hochgebirge.

34 Jahre in Hagenbach

Nach seiner Gymnasialzeit in Landstuhl und Speyer studierte Hartmann in Eichstätt, München und Speyer, wo er nach seiner Priesterweihe am 16. März 1958 auch als Kaplan in der großen Speyerer Pfarrei Sankt Josef arbeitete. Dass seine erste Pfarrstelle in Hagenbach 34 Jahre lang seine einzige blieb, zeugt nicht zuletzt für die Beliebtheit und Bodenständigkeit des Südwestpfälzers, der immer auch wieder sein Heimatdorf Trulben aufsuchte, wo er noch viele Freunde weiß. Es ist mindestens ebenso selten, dass sein Pfarrer-Freund von Jugend auf, Hermann Kuntz, ebenfalls 34 Jahre lang in nächster Nachbarschaft von Hagenbach wirkte und nach dem Tod seiner Mutter in das gemeinsame Pfarrhaus in Hagenbach zog. Und bis zum Tod von Pfarrer Kuntz teilten sie sich auch im Ruhesitz in Hauenstein eine gemeinsame Wohnung und waren, so lange es ging, auch noch jeden Sonntag große Hilfen der großen Pfarrei.

Zum Geburtstag gehen auch von überall in der Süd- und Südwestpfalz gute Genesungswünsche an den beliebten Pfarrer im Ruhestand Josef Hartmann.