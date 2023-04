Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 13. September wird in der Verbandsgemeinde Hauenstein ein neuer Verbandsbürgermeister gewählt. Der Wahlkampf läuft – aber sehr verhalten und ohne Dampf. Dabei soll er doch auch die Leute mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Momentan deutet aber nur wenig darauf hin, dass es am 13. September die Wähler in Massen in die Wahllokale zieht.

Eine hohe Wahlbeteiligung wäre freilich ein dickes Argument, diese Verbandsgemeinde Hauenstein zu erhalten. Darauf hat im Verbandsgemeinderat Peter Hoffmann (FDP) bei der Ratssitzung Anfang