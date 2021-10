Seinen 100. Geburtstag wird der Volkschor Bechhofen nicht mehr erleben – zumindest nicht mehr als aktive Singgemeinschaft. Mit 26 von 26 Stimmen haben die bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag anwesenden Mitglieder die Auflösung beschlossen.

Es sei einfach nicht mehr gegangen, bedauert Hilde Braun, die seit neuneinhalb Jahren Vorsitzende des Volkschors ist. „Wir waren nur noch 14 Sänger, und acht davon sind schon über 80.“ Und Sängernachwuchs war weit und breit nicht in Sicht. Die Ursache dafür sieht Braun im veränderten Freizeitverhalten der Menschen.

So musste sich der Volkschor zunächst von seinem Männerchor trennen, dann fiel auch noch der Frauenchor weg, so dass in den letzten Jahren nur noch im gemischten Chor gesungen wurde – und auch er muss jetzt aufgeben. Damit ist dem Verein die Grundlage entzogen.

Und all das kurz vor seinem 100. Geburtstag, der in diesem Jahr ansteht und zu dem es auch die begehrte Zelter-Plakette des Deutschen Chorverbands hätte geben können. Der Bundespräsident verleiht sie alljährlich an Chöre, die mindestens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch wirken und sich besondere Verdienste um die Chormusik erworben haben.

Formal könnte der Volkschor die 100 Jahre vielleicht noch voll machen, da zunächst vereinsintern über die Auflösung entschieden wurde. Wann tatsächlich Schluss ist, welche Formalien für die Auflösung beachtet werden müssen, darüber will Braun noch einmal Rücksprache mit dem Sängerbund nehmen. „Ich denke aber, zum 31. Dezember wird alles erledigt sein“, sagt sie.