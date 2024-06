Die Goldammer hat einst Komponisten und Dichter inspiriert. Wegen ihrer Färbung werden die Tiere auch Zitronenvögel genannt. In der Südwestpfalz können sie im Winter am heimischen Futterhaus beobachtet werden.

Die farblich imposante Goldammer kennen viele Naturfreunde eher aus der 5. Symphonie Beethovens als aus der freien Natur. Möglich ist auch, dass dem einen oder anderen die Deutung ihres melancholisch klingenden Liedes „Wie, hab ich dich so lieb“ bekannt ist. Beethoven hatte den Gesang in sein Werk aufgenommen. Die Landbewohner und der Volksmund haben den melancholisch singenden Vogel auch als „Bauernkanari“ bezeichnet.

Die Umgebung von Dornenhecken am Feldrain, an Böschungen und große alte Grasbüschel, die den notwendigen Schutz für das Nest bieten, werden von den Ackervögeln als Nistmöglichkeit bevorzugt. Deshalb ist es für die Goldammer verheerend, wenn noch im April der Böschungshobel der Straßenmeisterei unterwegs ist, um die Fahrbahnränder zu bearbeiten. Denn dadurch werden Gelege zerstört und der bereits geschlüpfte Nachwuchs getötet.

Die zweite Brut im August ist manchmal von dieser Pflegearbeit betroffen. Selbst in der Feldflur erfolgt die Mahd meist früher, sodass ebenfalls dort dem Ackervogel und seinen Mitbewohnern der Verlust des Nachwuchses droht. Vor allem dann, wenn Ackerrandstreifen mitgemulcht werden. Der Mähtod betrifft noch viele andere Lebewesen, die sich in diesem Rückzugsgebiet aufhalten. Dadurch geht außerdem die Nahrungsquelle für die Vögel und sonstigen Bewohner verloren.

Ausnahmslos tierische Nahrung

Bei den Goldammern bringen Männchen und Weibchen dem Nachwuchs das Futter. Für die Goldammer-Küken wird ausnahmslos tierische Nahrung benötigt. Dies sind kleinere Spinnen, Larven, Insekten, Käfer und Würmer. Bei den Altvögeln gehören Pflanzensamen, Früchte, Beeren, Körner aller Art und Knospen zur Nahrung – alles, was der kleine Singvogel mit seinem dicken Schnabel gut öffnen kann.

Die Goldammer ist ein Standvogel, der auch zur Winterzeit in der Südwestpfalz bleibt. Darum wird sie häufig als Winterlerche bezeichnet. Sie kommt in den Wintermonaten ans Futterhaus, wenn sich eine Futterquelle in Feldnähe befindet. Der Zitronenvogel, wie er wegen seiner Färbung und seines wissenschaftlichen Namens „Emberiza citrinella (zitronengelb)“ bezeichnet wird, wiegt höchstens 30 Gramm. Der leuchtend gelbe Kopf und der rostbraune Bürzel sind die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Goldammer. Der Schwanz ist lang mit weißen Kanten. Der Schnabel ist kurz und kräftig.

Rotkehlchen hat ähnliche Vorlieben

Das Rotkehlchen oder Rotbrüstchen mag ebenfalls dichtes Heckengebüsch, Feldgehölze und naturnahe Gärten. Für sein Nest bevorzugt es wie der Goldammer die unteren Gehölzregionen. Häufig entscheidet es sich für ein Bodennest, wo sein Nachwuchs zwischen Wurzeln, unter Ästen oder in einer schützenden Grasmulde aufgezogen wird. Deshalb ist seine Kinderstube an Böschungen, unbewirtschafteten Hängen und innerhalb des Feldsaumgehölzes zwischen April und August höchst gefährdet, wenn dort eine eigentlich noch nicht wirklich notwendige Mahd stattfindet. Ein munteres, fröhliches Wesen mit dunklen Knopfaugen kennzeichnet das Rotkehlchen, das in England inoffizieller Nationalvogel ist.