Als die Ärzte ihm sagten, er habe nur noch ein halbes Jahr zu leben, zog es Heinz Bär den Boden unter den Füßen weg. Er kämpfte, überlebte und hat ein Buch geschrieben.

„Mut ist die Botschaft“, sagt Heinz Bär aus Großsteinhausen. Und weil er möglichst vielen Menschen Mut machen möchte, hat sich der 76-Jährige dazu entschieden, ein Buch zu schreiben. „Vom Sterbebett zurück ins Leben“, heißt es. Es erzählt seine Geschichte – und handelt davon, wie er überlebte, obwohl die Ärzte ihm nur noch ein halbes Jahr zu leben gaben.

Als er wegen eines Herzinfarkts im Krankenhaus behandelt wurde, entdeckten die Ärzte zufällig ungezählte Metastasen in der Lunge. Gemerkt habe er davon zuvor nichts. Später habe man einen Tumor in der Schilddrüse gefunden, der in einer sechsstündigen Operation entfernt wurde. Weil man versuchte, mit radioaktivem Jod die Metastasen zu bekämpfen, musste er für sieben Tage abgeschirmt in der Radiologie der Homburger Uniklinik verbringen. Das war für ihn im Rückblick mit die schlimmste Zeit. Teilweise musste er an die 20 Medikamente nehmen; 50 Kilogramm habe er abgenommen.

„Ging davon aus, dass ich das Hospiz nicht mehr lebend verlasse“

Chemotherapie, ein neues Medikament – nichts half. Bis der Arzt ihm sagte, er habe nur noch ein halbes Jahr zu leben. „Da waren nur noch Tränen“, schildert Heinz Bär die Verzweiflung, die er in diesen Augenblicken spürte. Seine Ehefrau vereinbarte einen Termin im Hospiz. Im Februar 2025 kam er ins Haus Magdalena in Pirmasens.

„Man hat mich aufgegeben“, erinnert sich Bär. Im Hospiz gehe es nur noch darum, in Würde zu sterben. Sein Zustand verschlimmerte sich zusehends. „Ich bin davon ausgegangen, dass ich das Hospiz nicht mehr lebend verlasse.“ Als er 40 Grad Fieber hatte, verlor er sein Bewusstsein. Weil er nur noch Schmerzmittel bekam und keine Medikamente oder Fiebersenker mehr, wurde das Fieber auch nicht besser. „Der Tod stand an meinem Bett“, beschreibt es Bär. Seine Frau und seine Kinder waren bei ihm – in dem Glauben, dass Heinz Bär den Morgen nicht mehr überleben würde.

Im März feiert er seine „zweite Geburt“

Nach zwei Tagen wachte er wie durch ein Wunder wieder auf. „Keiner weiß, warum. Es gibt keine medizinische Erklärung“, sagten ihm die Ärzte. „So ging das dann Tag für Tag, in kleinen Schritten bin ich wieder auf die Beine gekommen.“ Auch das Laufen habe er wieder gelernt. „Ich habe im Hospiz den Glauben zu Gott gefunden“, erzählt er. Mittlerweile lese er jeden Tag in der Bibel.

Im März feiert er seine „zweite Geburt“ – denn vor ziemlich genau einem Jahr ist er wieder zu sich gekommen. Fünf Wochen dauerte es, bis Heinz Bär nach Hause konnte. „Das war eine riesige Freude. Das ist unbeschreiblich gewesen.“ Da liegt so viel Freude und Dankbarkeit in seiner Stimme. Dankbarkeit für die Menschen, die er um sich hat. „Die Liebe zu meiner Frau“, die gibt ihm am meisten Kraft. Aber auch der Zusammenhalt in seiner Familie, seine Kinder, Enkel- und Urenkelkinder. „Das sind meine Helden“, sagt Bär, der aus Dudweiler stammt und seit 27 Jahren mit seiner Frau in Großsteinhausen lebt.

In Spanien kam die Buchidee

Heute braucht er zwar immer noch Hilfe und Unterstützung – aber er kann wieder relativ gut leben und braucht keine Medikamente und keine Chemotherapie mehr, sagt Bär, der vor seinem Ruhestand in der Pharmaindustrie im Bereich Krebstherapien gearbeitet hat. Ironie des Schicksals? Für Bär eher ein Glücksfall, denn dadurch kenne er die Ärzte, Medikamente und Methoden, die bei Krebs helfen. So habe er auch schon seiner Frau helfen können, bei der ebenfalls Krebs diagnostiziert wurde. „Heute gilt sie als geheilt.“

Seit seinem „zweiten Geburtstag“ sei seine Lebenszeit für ihn viel wertvoller geworden. Jetzt kann er auch die kleinen Dinge mehr genießen. In München schaute er sich ein Spiel des FC Bayern München an, „das ist mein Traumverein“. Auch das Malen half ihm; das Bild auf dem Buchcover ist auch von ihm. Sogar in Urlaub kann er wieder fliegen. „Es waren so viele Dinge, die ich noch mal erleben durfte.“ Als er mit seiner Frau in Spanien war, kam ihm die Idee, ein Buch über die Zeit zu schreiben, die hinter ihm liegt. „Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen.“ Für ihn war es auch eine Form der Verarbeitung.

Lesung in Großsteinhausen vorgesehen

Er musste die Geschichte noch einmal durchleben. „Da hab ich viele Tränen vergossen zwischenzeitlich, weil es mich immer wieder so berührt.“ Zum Buch ermutigt hat ihn auch sein Sohn Michael Bär, der in Bottenbach lebt. Er hat ihm geholfen, das Skript zu überarbeiten und es an Verlage zu schicken. Drei Monate habe das Schreiben gedauert.

Mit seinem Buch wolle er vor allem Menschen Mut machen, die Ähnliches durchleben. Er wolle zeigen, „dass man das Leben und die Hoffnung nie aufgeben darf. Irgendwo ist immer noch ein Lichtschimmer“. Für Ende April oder Anfang Mai plant er eine Lesung in Großsteinhausen mit Pfarrerin Verena Krüger. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Auch für Krebsselbsthilfegruppen sind schon Vorträge und Lesungen geplant.

Info

Heinz Bär zusammen mit Michael Bär: „Vom Sterbebett zurück ins Leben“, 184 Seiten, Rediroma-Verlag, 2026, 11,95 Euro.