Heimatgeschichte: „Durch höchst kaiserlich-königliche Anordnung“ wurden vor 150 Jahren fast in allen Dörfern im Rahmen von prunkvollen kaiser- und königstreuen Siegesfesten nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 „Friedenslinden“ gepflanzt. Die Geschichte dieser Bäume endete in Dahn und Hauenstein in einer Nacht vor 55 Jahren.

Vor nunmehr 150 Jahren dürften in den meisten Gemeinden unserer pfälzischen Heimat die Jahresrechnungen „wegen Siegesfeiern, Tanz und Einpflanzen der