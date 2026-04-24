An der Kreisstraße zwischen Herschberg und Thaleischweiler-Fröschen steht ein seltenes Stück Geschichte. Was es mit dem Stundenstein auf sich hat.

Kaum ein vorbeifahrender Autofahrer nimmt ihn wahr, und viele kennen seine Bedeutung nicht: den sogenannten Stundenstein an der Kreisstraße 18 zwischen Herschberg und Thaleischweiler-Fröschen kurz hinter dem Aspenhof. Seit mehr als 150 Jahren steht er dort – wenn auch nicht durchgängig am selben Platz. Zwischenzeitlich wechselte er die Straßenseite und steht nun leicht erhöht in einem ausgewiesenen Kleintierbiotop auf der rechten Seite. Aus Sicherheitsgründen wurde der Stein 1970 zunächst entfernt und für einige Jahre bei der Straßenmeisterei in Pirmasens gelagert.

Kilometer- und Distanzsteine gab es schon früher, doch nach der Reichsgründung 1871 wurden sie vermehrt aufgestellt, um die Entfernung zum nächsten Ort anzuzeigen. Die Säulen waren meist aus rotem oder gelbem Sandstein gehauen, überwiegend rund und 160 bis 180 Zentimeter hoch. Selbst König Ludwig I. von Bayern soll sich persönlich um ihren ordentlichen Zustand und die gute Lesbarkeit der Angaben gekümmert haben.

Stunden statt Meilen

Der historische Kilometerstein auf der Herschberger Gemarkung zählt zu den wenigen erhaltenen in der Region. In den 1980er-Jahren sollen im Landkreis noch fast 30 dieser Steinsäulen gestanden haben. Der Stein an der K18 kurz vor dem Schlosswald trägt die nur noch schwer lesbaren Hinweise „nach Pirmasens 16 km, nach Wallhalben 5,53 km“. Das belegt, dass die einzige direkte Verbindung von Pirmasens über Thaleischweiler nach Wallhalben einst über Herschberg führte. Die Straße durch das Wallalbtal entstand erst später, vor genau 100 Jahren, und ist inzwischen marode. Ältere Einwohner der Sickingerhöhgemeinde nannten sie lange Zeit „die nei Stroß“.

Wegen seiner Bedeutung als Kulturdenkmal holte die Gemeinde Herschberg den Stein im Jahr 2003 auf Anregung des früheren Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Karl-Heinz Feik, aus Pirmasens zurück. Mitglieder der Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins stellten ihn unweit seines früheren Standortes wieder auf.

Warum der Meilen- oder Kilometerstein bis vor kurzem meist „Stundenstein“ genannt wurde, erläutert Dorfchronist Klaus Juner in einem seiner Heimatbücher. Im 18. und 19. Jahrhundert nutzte man als Vorläufer der Kilometersteine sogenannte Postmeilensteine, die im preußischen Verwaltungsbereich Entfernungen in Meilen angaben. In Bayern, zu dem seit 1816 auch die Pfalz gehörte, gab es jedoch eine Besonderheit: Dort wurden Entfernungen in Stunden angegeben – gemeint waren Postkutschenstunden. Für die Pfälzer waren es daher schlicht „Stundensteine“.