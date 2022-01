Corona-bedingt werden auch in diesem Jahr die Sternsinger in der Pfarrei Maria Königin nicht von Haus zu Haus ziehen, um ihren Segen zu bringen. Stattdessen wird ein Segenpaket geschnürt, das in die Briefkästen geworfen wird. Am Samstag, 8. Januar, werden sich Sternsinger in einigen Orten der Verbandsgemeinde öffentlich präsentieren.

Im Segenspaket enthalten sind ein Informationsbrief, für welche Zwecke die Sternsingeraktion steht, ein Segensaufkleber für die Haustür und eine Spendentüte, um die kirchliche Aktion finanziell zu unterstützen.

Wie die Pfarrei informiert, können die Spendentüten in Leimen, Merzalben, Münchweiler und Clausen in den jeweiligen Kindertagesstätten abgegeben werden. Die Spendentüten von Rodalben werden im Pfarrbüro in Rodalben sowie an den jeweiligen Sternsingerständen am 8. Januar oder in den Gottesdiensten entgegengenommen. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Spende per Überweisung zu tätigen. Die dazu nötigen Bankdaten sind im Informationsbrief enthalten.

In drei Orten Veranstaltungen

Am Samstag, 8. Januar, werden die Sternsinger ihre Aktion öffentlich in Orten der Verbandsgemeinde vorstellen. In Clausen ist das zwischen 11 und 12 Uhr am Denkmal vorgesehen, in Münchweiler zwischen 10 und 12 Uhr am Denkmal. Hier bieten die Messdiener Glühwein und Laugenstangen gegen eine Spende an. Wer Glühwein oder Punsch trinken möchte, sollte eine Tasse mitbringen. In Rodalben werden ab 11 Uhr am Netto-Markt (Neuhof) die Sternsinger von Seliger Bernhard, sowie die von Sankt Josef zwischen 9 und 11.30 Uhr an der Sankt Maria Kirche (Hauptstraße) empfangen. Die Pfarrei Heilig-Kreuz in Merzalben bietet auch die Abholung der Spenden an. Ansprechpartner ist Sakristanin Marianne Klein, Telefon 06395 9947140.

Erlös für Kinder in Afrika

In diesem Jahr wird der Erlös der Sternsingeraktion für die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika verwendet. Das Motto lautet „Gesund werden – Gesund bleiben“. Im Infobrief wird darauf hingewiesen, dass dies ein Kinderrecht sei, das weltweit gelte. Gerade in Afrika ist die Gesundheit vieler Kinder, verstärkt noch durch die Pandemie, gefährdet. Durchfall, Lungenentzündung, Mangelernährung und andere vermeid- oder behandelbare Krankheiten enden oft tödlich. Das liegt am schwachen Gesundheitssystem, fehlender sozialer Sicherung und mangelnder Vorsorge, heißt im Infobrief zu lesen. Zudem bedrohen die Folgen von Konflikten, Klimawandel und die Corona-Pandemie die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erheblich.