Nach dem Pächterwechsel läuft der Alltagsbetrieb in der Gaststätte „Am Spiegelbrunnen“ wieder wie gewohnt. Eigentümer Axel Hollerith hat das Lokal an den Rodalber Enrico Demmere (31) verpachtet. Dessen Vorgänger Pascal Wagner betreibt mittlerweile das Restaurant „Zur alten Burg“ in der Hettersbach.

Demmere hat im Hotel „Zum grünen Kranz“ in Rodalben den Beruf des Kochs gelernt, anschließend in der Küche einiger Gasthäuser, unter anderem im Wallhalber Tal, gearbeitet und ist zuletzt beim Wasgau Großhandel beschäftigt gewesen.

Als Pächter des Spiegelbrunnens erfüllt sich für ihn nach eigenem Bekunden „der Traum von der Selbständigkeit“. Die Gaststätte „Am Spiegelbrunnen“ hält er für „eines der schönsten Lokale in Rodalben“. Diese Einschätzung begründet er vor allem mit der stadtkernnahen Grünanlage mit ihrer Blütenpracht im Sommer, dem großzügigen Biergarten samt überdachter Terrasse. Biergarten und Terrasse bieten Platz für hundert Gäste. In der rustikal-gemütlichen Gaststube stehen weitere 40 Plätze zur Verfügung.

Stammkunden und Touristen kehren ein

Doch Demmere weiß noch andere Vorzüge zu schätzen. Er nennt die Nähe zum Bahnhof oder den auf kurzem Weg zu erreichenden Einstieg zum Felsenwanderweg. Wohl deshalb legten Wanderer wie Biker hier gerne eine Rast ein. Ansonsten sei Verlass auf seinen großen Bekanntenkreis, sagt der Ur- Rodalber. Stammkunden wie Touristen kehren im „Spiegelbrunnen“ ein, „alle Generationen“ gehören zur Kundschaft. „Ich mag Geselligkeit und bin hier am richtigen Platz“, sagt Demmere.

Obwohl er gelernter Koch ist, hält er am seitherigen Konzept fest mit Gerichten „für den kleinen Hunger“. Im Spiegelbrunnen gibt es Rindfleisch- und Wurstsalat, Pizza und Flammkuchen, Schnitzel-Burger, an Aktionstagen auch einmal „Rollo aus der Glut“, dazu immer eine „angemessene Getränkeauswahl“. „Die ersten Gäste kommen schon morgens kurz nach neun und trinken hier ihren Kaffee“, erzählt der Wirt. Einen „Imbissstand mit Bar“ wünscht er sich zum Bestand noch dazu und spekuliert, dass diese Ergänzung „vielleicht ab dem Spätsommer“ zur Verfügung steht.