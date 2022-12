Vor etwas mehr als drei Wochen wurden in Martinshöhe an allen drei Einfahrten ins Dorf die Ortsschilder geklaut. Bürgermeister Hartwig Schneider hat wenig Hoffnung, dass sich der Diebstahl noch aufklären lässt. „Bis jetzt weiß ich mal noch nix“, sagt er auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zumindest hängen nun an allen Ortseingängen behelfsmäßig Schilder, die auf die innerörtlich geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern hinweisen. Warum das denn? Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei teilt dazu mit, dass die notwendig sind, „weil ansonsten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen Tempo 100 gilt. Den Hinweis, dass hier nur 50 gefahren werden darf, geben in den Ortschaften jeweils die Ortsschilder. Die fehlen aber derzeit in Martinshöhe.“ Neue Schilder seien bestellt. „Ich hoffe, dass diese noch vor dem Jahreswechsel eintreffen“, so der Sprecher.

Während es an Hexennacht immer mal wieder vorkommt, dass Ortsschilder abgeschraubt und mit dem Nachbardorf ausgetauscht werden, ist es schon ungewöhnlich, dass in Martinshöhe gleich alle drei fehlen, und das auch noch in der Weihnachtszeit. Aber Martinshöhe ist damit nicht alleine: In Rimschweiler wurde das Ortsschild aus Richtung Ixheim abgeschraubt. Und in Battweiler fehlte eins im Sommer 2021.