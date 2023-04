Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ausbau der Windhofstraße in Battweiler soll am 24. April beginnen. Das haben gut 30 Anwohner in der Anliegerversammlung in der Konrad-Loschky-Halle erfahren.

Für den Straßenaufbruch, die Erdarbeiten mit Schotterbett, die Herstellung der Fahrbahn und neuer Gehwege hat die Straßenbaufirma Eurovia Teerbau aus Neunkirchen vom Rat den Zuschlag für