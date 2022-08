Die Feuerwehr in Waldfischbach-Burgalben soll ein neues Feuerwehrgerätehaus bekommen. Der Verbandsgemeinderat hat beschlossen, dass dieses hinter dem Sportzentrum in den Bruchwiesen, in Nachbarschaft zum Hallenbad gebaut wird. Auch die Ortsgemeinde stimmt diesem Standort, der nach jahrelanger Suche gefunden wurde, zu. Sie stellt nun den Bebauungsplan auf.

Das Gelände, auf dem das Feuerwehrgerätehaus gebaut werden soll – eine Machbarkeitsstudie hatte diese Fläche als am besten geeignet bewertet – liegt in dem Bereich, für den aktuell noch der Bebauungsplan „Alte Bruchwiesen“ aus dem Jahr 1970 gilt. Laut diesem sind die Bruchwiesen ein Sondergebiet „Erholungsstätte mit Kinderspielplätzen, Grünanlagen, Parkplätzen, Schwimmbad, Festplatz und sonstigen Anlagen“. Nun soll die Fläche, auf der das Feuerwehrgerätehaus gebaut wird, als Sondergebiet „Feuerwehrgerätehaus“ ausgewiesen werden. Das erfordert den neuen Bebauungsplan.

Das neue Feuerwehrgerätehaus, das optisch ein großer Riegel werden wird, der parallel zum Hallenbad liegt, soll so landschaftsschonend wie möglich in die Bruchwiesenanlage integriert werden. Deshalb soll der regionaltypische Baustoff Holz eine große Rolle spielen. Nicht nur für den nächsten notwendigen Schritt, um das Feuerwehrgerätehaus bauen zu können, gab es von Seiten des Ortsgemeinderates Waldfischbach-Burgalben grünes Licht. Auch das neue Sirenenkonzept findet Zustimmung.

Vier Sirenen-Standorte für Waldfischbach

Dass die Sirenen wieder enorm an Bedeutung gewonnen haben in den aktuellen Krisenzeiten und wohl angesichts zu erwartender weiterer Veränderungen, die beispielsweise der Klimawandel mit sich bringen wird, gewinnen werden, ist mittlerweile Konsens in der allgemeinen Diskussion. Der Verbandsgemeinderat hat schon vor geraumer Zeit den Grundsatzbeschluss gefasst, dass im Zuge der Umstellung von der analogen auf die digitale Alarmierung auch die Sirenen modernisiert werden und – wo notwendig – Standorte dazukommen. In allen acht Ortsgemeinden soll sichergestellt werden, dass die Bevölkerung bei Gefahrenlagen rechtzeitig gewarnt werden kann.

Um in Waldfischbach-Burgalben selbst alle Bürger mittels Sirenenwarnung zu erreichen, sind vier Standorte vorgesehen. Die auf der Daniel-Theysohn-IGS installierte Sirene wird durch eine elektronische Sirene ersetzt, die eine Leistung von 1200 Watt hat. Von hier aus kann bis zum Bereich Kappesdelle beschallt werden. Im Bereich des kommunalen Kindergartens im Ortsteil Burgalben wird die zweite Sirene gestellt. Voraussichtlich an einem Mast und voraussichtlich auch mit einer Leistung von 1200 Watt. Eine Sirene auf einem Mast ist auch auf dem Spielplatz in der Hirtenstraße geplant. Auch hier mit hoher, noch genau festzulegender Wattzahl, um auch die Bereiche bis zum Baugebiet „Weihertal“ erreichen zu können. Im Gewerbegebiet Schorbach soll gleichfalls ein Mast mit Sirene installiert werden. Die Sirene muss nach aktuellen Schallausleuchtungsanforderungen eine Leistung von 600 Watt haben.