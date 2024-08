Die katholische Kirche Heilig Kreuz in Merzalben wurde am Sonntag, 14. August 1955, mit der kirchlichen Weihe versehen – damals ein großer Tag in der kleinen pfälzischen Gemeinde. Bei dieser Einweihung wurde zudem der vom ehemaligen Merzalber Bürger Karl Ernst gestiftete Marienaltar gesegnet.

Betritt man das Gotteshaus, so befindet sich der Gottesmutter geweihte Altar auf der rechten Seite, unterhalb des Hauptaltarraumes. Er ist eher unscheinbar, zumindest seit sich im Laufe der fast