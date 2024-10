Fast sein ganzes Lehrerleben hat Alfons Kerner an der Wasgauschule Hauenstein verbracht, zuletzt als Rektor. Unter ihm wurde die Schule zur Regionalen Schule. Heute wird Kerner 80 Jahre alt.

Die Wasgauschule Hauenstein besteht seit rund einem halben Jahrhundert. Und als die repräsentative Schule für die noch junge Verbandsgemeinde in den 1970er Jahren eingeweiht wurde, war Alfons Kerner einer der jungen Lehrer. Er blieb dieser Schule treu, nachdem er als Junglehrer für ein Jahr seine ersten Meriten in Vinningen verdient hatte. Heute wird der ehemalige Schulleiter 80 Jahre jung. Bei guter Gesundheit feiert Kerner mit seiner Ehefrau Christel, seinen zwei Söhnen, vier Enkelkindern und seiner großen Familie in Schwanheim diesen Tag.

In die Amtszeit (1992-2008) Kerners als Rektor fiel um die Jahrtausendwende eine epochale pädagogische Aufwertung: Die Wasgauschule wurde nach langer, zielgerichteter Vorbereitung Regionale Schule. Wie Kerner im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilte, sei dies nicht nur eine spürbare Höherbewertung des Schulstandortes Hauenstein gewesen, „an dem wir alle gemeinsam jahrelang schul- und kommunalpolitisch gearbeitet hatten. Dieser neue Status der Regionalen Schule ist nach meiner festen Überzeugung der Garant dafür gewesen, dass der Schulstandort Hauenstein nicht verloren ging“.

Kerner wurde am 5. Oktober 1944 in eine Schwanheimer Bauernfamilie geboren – wegen der Bombardierung von Annweiler musste er noch in der Geburtsnacht in den Keller gebracht werden. Sein Abitur machte er am humanistischen Gymnasium in Speyer und absolvierte anschließend die Pädagogische Hochschule in Landau. Jahrzehntelang war er für die CDU im Orts- und Verbandsgemeinderat. Der gläubige Katholik war zeitlebens in den verschieden kirchlichen Gremien tätig und stand 25 Jahre dem Pfarrgemeinderat vor. Jahrzehntelang führte er den Waldbauverein für private Waldbesitzer „Oberes Rimbachtal“. Nicht ohne Stolz sagt er heute: „Wir waren der erste private Waldbauverein in Rheinland-Pfalz.“