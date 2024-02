Der Mäusebussard ist ein gefährlicher Jäger. Im Winter ist jedoch nicht allzu viel potenzielle Beute unterwegs. Bei einem derart kargen Nahrungsangebot ist für den Raubvogel Energiesparen angesagt. Dabei kommen ihm Straßen gerade recht.

Der Mäusebussard gilt als erfahrener Ansitzjäger. Er kann seine Beute aber auch aus dem Späh- und Suchflug heraus schlagen. Regungslos sieht man ihn deshalb oft auf einem Weidepfahl am Feldrand sitzen, wo seinem scharfen Blick nichts entgeht, was sich am Erdboden oder im Gras bewegt. Ein größerer Grenzstein und selbst ein Maulwurfshaufen reicht manchmal aus, um einen guten Rundblick zu haben. Seine gestochen scharfen Augen können selbst aus einer Entfernung von einem halben Kilometer die geringste Bewegung einer Maus, einer Ratte, eines Junghasen, eines Hamsters, eines Maulwurfs, eines Frosches, einer Eidechse oder eines unvorsichtigen Jungvogels erkennen. Ist das Opfer gesichtet, geht plötzlich alles ganz schnell bei dem Jäger der deckungsarmen Landschaft.

Bei Futterknappheit gehören auch Insekten und Regenwürmer zu seiner Nahrung. Im strengen Winter oft auch Aas. Häufig sieht man den Bussard dann am Straßenrand auf Verkehrsschildern oder den äußeren Astgabeln eines Straßenbaumes sitzen. Dort fällt er besonders zur Winterzeit auf. Sein Körper befindet sich hier in Ruhe. Wenn die Nahrung in der kalten Jahreszeit knapp ist, stellt diese Vorgehensweise beim Bussard die fast ausschließliche Form des Jagens dar. Er wartet geduldig, bis er Opfer des Straßenverkehrs vom Asphalt aufnehmen kann. Die Ansitzjagd kostet am wenigsten Energie. Sie ist allerdings auch für den Mäusebussard gefährlich, wenn es sich beim Jagdgebiet um eine stark befahrene Straße handelt. Hüpfend am Boden ist er nämlich äußerst schwerfällig. Man kann ihn unter anderem häufig sehen, wenn er in Wiesen nach Würmern und Insekten sucht.

Mit kräftigem Krummschnabel

Auf unserem Foto hat er seine Beute unter seiner Fußkralle gepackt. Gefangen hat er einen Maulwurf, der absoluten Artenschutz genießt, sodass kein Mensch ihn stören oder gar töten darf. Dies ist Greifvögeln natürlich egal. Nachdem der Bussard mit seinem kräftigen Krummschnabel schon einige Happen aus der Beute herausgerissen hat, verschluckt er den Rest auf einmal in seinem Schlund. Das schwarze Fell und eine der noch zu erkennenden hellen Grabeschaufeln machen deutlich, dass der Maulwurf in der noch frostfreien Zeit zum Jahresbeginn das Jagdopfer wurde. Zur Befriedigung des Hungers wird gejagt, was sich fangen lässt. Für den Mäusebussard selbst besteht seit einigen Jahren ein Jagdverbot – wie für alle Greifvögel. Einst wurden sie so stark bejagt, dass ihr Bestand bedroht war.

Der Mäusebussard wiegt durchschnittlich 900 Gramm. Er benötigt am Tag etwa 150 Gramm Nahrung. Das entspricht drei bis vier Mäusen. Der Mäusebussard legt seine Horste gerne am Waldrand oder im Feldgehölz an. Je nach Witterung beginnt der Horstbau Mitte Februar bis Ende März. Die Färbung des Mäusebussards kann sehr unterschiedlich sein. Auf dem Foto zeigt der Bussard viel von seinem auffallend gefleckten Federkleid, was seltener zu sehen ist.