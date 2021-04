Das Feuerwehrhaus in Wallhalben bekommt keinen Anbau, sondern wird nur innen umgebaut. Während der zuständige Beigeordnete Heino Schuck „nicht unglücklich darüber“ ist, sind die CDU-Fraktion und Wallhalbens Bürgermeisterin Christine Burkhard überrascht. Wehrleiter Harald Borne sieht in den geänderten Plänen kein Problem. Das Ganze werde billiger, für die Feuerwehr aber nicht schlechter.

„Für das Feuerwehrgebäude Wallhalben zeichnet sich ab, dass wir die geplante Erweiterung des Hallenbestandes nicht umsetzen werden“, gab der für den Brandschutz zuständige Beigeordnete Heino Schuck (SPD) vergangene Woche in der Sitzung des Verbandsgemeinderates bekannt. Zusammen mit der Wehrleitung habe man eine Lösung gefunden, wie man den vorhandenen Platz besser aufteilen kann. Zwar entfalle dadurch der zugesagte Zuschuss des Landes, aber dafür spare man auf längere Sicht Unterhaltungskosten. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen würden voll umgesetzt, kündigte Schuck an.

CDU-Sprecher Dietrich Bauer sah deshalb Diskussions- und Informationsbedarf: „Da waren wir bisschen irritiert und überrascht. Bis Ende Februar gab es dafür keine Anzeichen.“ Auch für Wallhalbens Bürgermeisterin Christine Burkhard (FWG) kam die Ankündigung in der Sitzung „etwas überraschend“, wie sie sagte. „Da fehlt mir bissel die Transparenz. Wir warten schon lange auf den Anbau“, kritisierte sie.

Genau diese lange Wartezeit ist der Grund, dass Wehrleiter Harald Borne kein Problem darin sieht, dass der Anbau nicht kommt: „Der wurde noch in d er Verbandsgemeinde Wallhalben geplant. Damals war Wallhalben die einzige Stützpunktwehr“, sagte er nach der Sitzung im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Für heutige Verhältnisse ist das überdimensioniert“, ergänzte er, versicherte aber: „Wallhaben kriegt nix abgenommen.“ Die Wallhalber Feuerwehrleute seien zwar nicht begeistert, akzeptierten das aber.

Man habe die Pläne noch mal mit Blick auf die Kosten überdacht und verteile den Platz nun besser, zumal das Rote Kreuz mittlerweile mit seiner Rettungswache ausgezogen ist: „Wir können ohne Anbau genau das Gleiche machen, wie wir’s mit Anbau könnten.“ Der Gerätewart bekomme eine Werkzeughalle, es entstehe eine neue Umkleide, und der Waschplatz bleibe im Freien. Zwar würden geplante neue Stellplätze entfallen, aber es würden keine Fahrzeuge gestrichen. Die Stellplätze würden nach dem aktuellen Fahrzeugkonzept der Verbandsgemeinde gar nicht benötigt.

Die neuen Pläne, so Borne, würden eine Million Euro sparen – die Hälfte der veranschlagten Kosten. Das bestehende Gebäude werde nicht nur umgebaut, sondern auch die Haustechnik werde auf den neusten Stand gebracht. „Da wird einiges investiert“, sagte Borne. Wann es losgeht, wollte er nicht schätzen, da das auch von den Arbeiten an anderen Feuerwehrhäusern abhängt, weil künftig manche Aufgaben zentral an einem Standort erledigt werden.