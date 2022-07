1,4 Millionen Euro kostete die Katastrophenschutz-Unterstellhalle des Landkreises in der Lindersbach, die offizielle In-Dienst- Stellung des Katastrophenschutzzentrums nahm Landrätin Susanne Ganster am Samstag vor.

Mit dieser Infrastruktur, sagte Landrätin Ganster, sei der Landkreis – zumal bei weiterer Aufstockung – auf Not- und Katastrophenfälle aller Art „so gut wie möglich vorbereitet“. Dass Rodalben als Standort auserkoren wurde, hat gut Gründe. Dafür sprach die zentrale Lage der Stadt im Landkreis, auch die Nachbarschaft zur Berufsbildenden Schule in der Trägerschaft des Landkreises eröffnete Vorzüge. Ließe sich doch die schulische Einrichtung bei Bedarf nutzen: Räume als Schlafsäle, Küche oder Werkstätten.

Den Ursprung der Katastrophen-Unterstellhalle führte die Landrätin auf eine Entscheidung des Kreistags aus dem Jahr 2015 zurück, der damals dafür gestimmt hatte, „einen Bedarfs- und Organisationsplan für die überörtliche Hilfe“ zu erarbeiten. Im Laufe der Zeit gaben fachliche Expertisen bedarfsgerechte Einsatzgeräte vor und Richtlinien für die personelle Besetzung samt langfristiger Schulung. Man entschied sich für ein Modulsystem aus Abrollcontainern für wie auch immer geartete Katastrophenfälle. An einem zentralen Ort sollten die Gerätschaften und Materialien für die unterschiedlichsten Szenarien vorgehalten werden – für Waldbrände, Schäden durch Starkregen, Seuchen oder Pandemie.

Ein rein funktionales Gebäude

Die Landrätin nannte die Halle „ein rein funktionales Gebäude“, nicht zur Pflege von Gemeinschaft gedacht, sondern zur Lagerung von Gerätschaften und Materialien, und ausgestattet mit Umkleidekabinen, Toilette, Duschkabinen sowie einer kleinen Kaffeeküche.

„Hier verfügen wir über ein modular aufgebautes System für den Einsatz in Katastrophenfällen, gebündelt an zentraler Stätte“, erklärte Ganster. Es handle sich um „ein maximal flexibles System“, das „schnell einsatzbereit“ sei. Den Landkreis sieht die Landrätin im Katastrophenschutz „gut aufgestellt“, was sich vor Kurzem bei der Hand-in-Hand-Brandbekämpfung von 400 Helfern am Maimont bestätigt habe.

Die Landrätin dankte allen, die bereit sind, „in kritischen, bedrohlichen Situationen“ zu helfen. Als Grundlage für dieses Engagement bezeichnete sie „die unglaublich tolle Kameradschaft“ unter den Feuerwehrleuten.

Die Halle kann sich selbst mit Strom versorgen

Brand- und Katastrophenschutz- Inspektor Stiven Schütz steuerte zur Feier des Tages beim geführten Rundgang durch die Halle ein paar technische Details bei. Die Halle könne dank ihres eigenen Stromaggregats, das auch mit Öl funktioniert, sich selbst mit Energie versorgen. Für alle Fälle steht am anderen Ende der Halle ein 6000-Liter-Tank für Flüssiggas bereit.

Beim Rundgang stellte Schütz einzelne Container vor: den Container „Veterinär“ mit einer Durchgangsschleuse zur Desinfektion bei einer Tierseuche oder den Abrollcontainer „Mulde“, der bis zu 18 Tonnen fasst, Wasser bei Waldbrand liefert (bis zu 18. 000 Liter) oder Sand, etwa zum Befüllen von Sandsäcken. Der Container „Aufenthalt“, ausgestattet mit Computertechnik und Kamera, bietet Gelegenheit für Dienst- oder Einsatzbesprechungen. Einige Container fehlen noch, sie sollen nach und nach dazu kommen. „Am Ende wird die Halle vollgefüllt sein“, stellte Landrätin Ganster weitere Anschaffungen in Aussicht.

Das Lager soll schrittweise erweitert werden

Gut gefüllt zeigte sich bereits das Lager, dessen Eingang Logistikfahrzeuge dicht anfahren können. Es soll schrittweise erweitert werden. Auf den Regalen stapeln sich Materialien für Testcenter und Masken, Sandsäcke, leere wie gefüllte, Decken und Kissen, Schutzkleidung und Notbetten.

Der Vollständigkeit halber folgte die nachträgliche Übergabe des Löschgruppen-Fahrzeugs Katastrophenschutz, verpflichtend vorzuhalten, mit hochwertiger Pumptechnik und Schlauchwagen an die Feuerwehr Rieschweiler. Es war bereits im Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal.