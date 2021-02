Wie kann ein Garten klimagerecht gestaltet werden? Wen diese Frage beschäftigt, der kann am 3. März an einem Online-Seminar teilnehmen, das das Haus der Nachhaltigkeit zusammen mit der Gartenakademie Rheinland-Pfalz von 18 bis 19.30 Uhr anbietet.

Die Auswirkungen der Klimakrise werden immer spürbarer: Die Winter werden milder und teilweise feuchter, die Sommer heißer und trockener, oft regnet es monatelang nicht. Dies wirkt sich auch auf Gärten aus. So gibt es schon jetzt Klimaverlierer wie Thuja oder Rasen. In diesem Online-Vortrag werden Strategien und Pflanzkonzepte für einen klimagerechten Garten vorgestellt. Die Referenten sind: Werner Ollig, Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, und Vizepräsident der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822 in Berlin, Lukas Mackle, Master of Science Gartenbauwissenschaften, Gartenakademie, Eva Hofmann, Gartenbauingenieurin, der Gartenakademie, Heike Boomgaarden, Gartenbauingenieurin, Pflanzendoktorin der GA RLP, Vizepräsidentin der Deutschen Gartenbaugesellschaft.

Der Rückbau von Verschotterungen, die Nutzung von Regenwasser, die Eigenkompostierung, der Verzicht auf Torf, die Schaffung von Lebensräumen und der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel sind nur einige dieser Maßnahmen. Dazu gibt es vielfältig-bunte Pflanzkonzepte, denn Pflanzen, besonders Bäume und Sträucher, sind natürliche und kostenlose Klimaanlagen. Sie binden CO2, produzieren den lebenswichtigen Sauerstoff und spenden Schatten.

Eine Vorabanmeldung zum Seminar ist nicht möglich. Interessierte treten einfach dem virtuellen Raum bei, der ab 17.45 Uhr geöffnet ist.