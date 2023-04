Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Der kleine Blumenladen“ ist etwas größer geworden. Beate Goll ist mit ihrem Geschäft von der Marktstraße 1a in die Marktstraße 3 umgezogen. Seit 21 Jahren verkauft Goll schon Blumen in Dahn, jetzt ist sie in ihrem Traumladen angekommen.

„Ich wollte schon immer hier in diesen Laden, es hat sich einfach nur nie ergeben“, sagt sie. Vor allem wegen der großen Schaufenster schwärmt sie für