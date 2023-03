Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der künftige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben heißt Felix Leidecker (CDU). Der 37-Jährige setzte sich am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl mit 56,8 zu 43,2 Prozent gegen seinen Mitbewerber Jochen Werle (SPD) durch. Damit holt sich die CDU nach acht Jahren, in denen mit Lothar Weber ein SPD-Bürgermeister regierte, das Rathaus in Waldfischbach-Burgalben zurück.

Als das Wahlergebnis aus Heltersberg auf der Leinwand vermeldet wurde, war endgültig klar: Der Sieger dieser Verbandsbürgermeisterwahl heißt Felix Leidecker. Mit Heltersberg