In der Sitzung des Gemeinderats Kleinsteinhausen geht es am Mittwochabend unter anderem um den Hochwasserschutz. Der Rat soll den Planungsauftrag für einen Notabfluss an der Hauptstraße vergeben.

Laut Bürgermeisterin Martina Wagner gab es den Abfluss früher schon einmal, im Laufe der Geschichte ist er aber überbaut worden. Flusshochwasser, ähnlich wie am Rhein oder der Mosel, gibt's in Kleinsteinhausen nicht. Dennoch sei das Dorf bei Starkregen überflutungsgefährdet. „Und ein Schwachpunkt soll nun mit dem Notabfluss bei der Hauptstraße beseitigt werden“, so Wagner. Darüber würde das Wasser hinunter ins Tal fließen. Das ganze Vorhaben kostet 70 000 Euro, bis zu 90 Prozent zahlt das Land, wie viel genau, steht noch nicht fest.

Für den im Juni verstorbenen Dieter Blinn rückt Wolfgang Schneider in den Gemeinderat nach. Er wird zu Beginn der Sitzung verpflichtet.