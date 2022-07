Dem Haushalt für 2022 wurde in der jüngsten Sitzung des Rates einstimmig zugestimmt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von rund 24.000 Euro aus. Der Finanzhaushalt präsentiert im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ein Minus von 14. 291 Euro. Ebenso ist ein Minus von 63.709 Euro im Finanzhaushalt zu verzeichnen. Kredite werden keine aufgenommen. Aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf 45 Prozent, erhöht sich die Kreisumlage auf 625.000 Euro (2021: 577 800 Euro). Ebenfalls bemerkbar macht sich das Anheben der Verbandsgemeindeumlage von 29 auf 30 Prozent. Die Gemeinde muss nun 416.700 Euro (385.200 Euro) an die VG abführen.

An Investitionen sind Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an gemeindlichen Einrichtungen eingestellt. So wird für die Straßenunterhaltung ein Betrag von 40.000 Euro; für die Renovierung der Wohnung im Rathaus 30.000 Euro vorgesehen. 100.000 Euro sind als Kostenbeteiligungen an baulichen Maßnahmen zur Vermeidung von überlaufenden Straßen bei Starkregen eingestellt. Für den Ausbau der Straße Am Tempel stehen als Anlauffinanzierung 20.000 Euro bereit; ebenso für die Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen 6000 Euro.