Hauenstein RHEINPFALZ Plus Artikel Der Hauensteiner Schuhmachermarkt in Bildern

Tolle Deko macht das Ambiente beim Schuhmachermarkt in Hauenstein perfekt.
Tolle Deko macht das Ambiente beim Schuhmachermarkt in Hauenstein perfekt.

Der Schuhmachermarkt in Hauenstein erfuhr am Wochenende eine Renaissance, wie sie im Bilderbuch steht – dank großem Programm, gut aufgelegten Besuchern und bestem Wetter.

Sowohl auf der Schuhmeile als auch im Ortskern wurde zu Ehren der mittlerweile 140-jährigen Hauensteiner Schuhfabrikation gefeiert.

Greta und Jonathan dürfen sich auf dem Riesenschuh verewigen.
Greta und Jonathan dürfen sich auf dem Riesenschuh verewigen.
Für saubere Sneaker sorgt Markus Olusanya.
Für saubere Sneaker sorgt Markus Olusanya.
Groperk stehen auf der Bühne.
Groperk stehen auf der Bühne.
Sorgen im Getränkewagen für saubere Gläser: Steffi Meyer (links) und Jutta Seibel.
Sorgen im Getränkewagen für saubere Gläser: Steffi Meyer (links) und Jutta Seibel.
Ohne ihn hört keiner was: Daniel Schneider von Sound & Light.
Ohne ihn hört keiner was: Daniel Schneider von Sound & Light.
In ganz Hauenstein gibt es Programmpunkte.
In ganz Hauenstein gibt es Programmpunkte.
Jan-Luca Ernst & Band.
Jan-Luca Ernst & Band.
Das Publikum lauscht gebannt.
Das Publikum lauscht gebannt.
Lui und Emmelie basteln am Stand des Schuhmuseums Anhänger aus Leder.
Lui und Emmelie basteln am Stand des Schuhmuseums Anhänger aus Leder.
Bestens aufgelegt: Schuhfabrikant Carl August Seibel.
Bestens aufgelegt: Schuhfabrikant Carl August Seibel.
Es gibt viel zu sehen.
Es gibt viel zu sehen.
Schuhe an jeder Ecke.
Schuhe an jeder Ecke.
»Crazy Shoe« der Deutschen Schuhfachschuhe in Pirmasens.
„Crazy Shoe“ der Deutschen Schuhfachschuhe in Pirmasens.
Catrin und Lise Behres haben einen großen Spaß beim Mutterndrehen am Stand von Sanitärinstallateur Gundermann.
Catrin und Lise Behres haben einen großen Spaß beim Mutterndrehen am Stand von Sanitärinstallateur Gundermann.
Spezialitäten zum Verkosten am Stand der Wasgau Ölmühle.
Spezialitäten zum Verkosten am Stand der Wasgau Ölmühle.
Josef-Seibel-Mitarbeiter Erhard Schmidt zeigt, wie man einen Schuh zusammennäht.
Josef-Seibel-Mitarbeiter Erhard Schmidt zeigt, wie man einen Schuh zusammennäht.
Die Anonyme Giddarischde.
Die Anonyme Giddarischde.
Hildegard Memmer steppt in der rollenden Schuhfabrik.
Hildegard Memmer steppt in der rollenden Schuhfabrik.
Michael Göbbel in der rollenden Schuhfabrik.
Michael Göbbel in der rollenden Schuhfabrik.
Toni im Riesenschuh.
Toni im Riesenschuh.
Spiel und Spaß am Familientag.
Spiel und Spaß am Familientag.
Dirk Hirsch vom THW Landau assistiert Amelie beim Kistenstapeln.
Dirk Hirsch vom THW Landau assistiert Amelie beim Kistenstapeln.
Drei Tage Leben auf der Festmeile.
Drei Tage Leben auf der Festmeile.
Schuhlympiade auf der Schuhmeile – hier Gummistiefel-Weitwurf.
Schuhlympiade auf der Schuhmeile – hier Gummistiefel-Weitwurf.
Kegeln mit dem Leisten bei der Schuhlympiade.
Kegeln mit dem Leisten bei der Schuhlympiade.

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Ein Shuttle-Bähnel kutschierte die Besucher zwischen beiden Locations hin und her. Auf zwei Bühnen gaben sich Live-Bands aller Stilrichtungen die Klinke in die Hand. Keine Minute Langeweile gab es auch für die Kinder, die insbesondere am Familientag am Sonntag voll auf ihre Kosten kamen. Kunsthandwerkliche Verkaufsstände und allerlei Vorführungen rund um den Schuh rundeten das Angebot ab.

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