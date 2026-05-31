Hauenstein Der Hauensteiner Schuhmachermarkt in Bildern
Sowohl auf der Schuhmeile als auch im Ortskern wurde zu Ehren der mittlerweile 140-jährigen Hauensteiner Schuhfabrikation gefeiert.
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Ein Shuttle-Bähnel kutschierte die Besucher zwischen beiden Locations hin und her. Auf zwei Bühnen gaben sich Live-Bands aller Stilrichtungen die Klinke in die Hand. Keine Minute Langeweile gab es auch für die Kinder, die insbesondere am Familientag am Sonntag voll auf ihre Kosten kamen. Kunsthandwerkliche Verkaufsstände und allerlei Vorführungen rund um den Schuh rundeten das Angebot ab.