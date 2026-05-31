Der Schuhmachermarkt in Hauenstein erfuhr am Wochenende eine Renaissance, wie sie im Bilderbuch steht – dank großem Programm, gut aufgelegten Besuchern und bestem Wetter.

Sowohl auf der Schuhmeile als auch im Ortskern wurde zu Ehren der mittlerweile 140-jährigen Hauensteiner Schuhfabrikation gefeiert.

Greta und Jonathan dürfen sich auf dem Riesenschuh verewigen. Foto: Martin Seebald Für saubere Sneaker sorgt Markus Olusanya. Foto: Martin Seebald Groperk stehen auf der Bühne. Foto: Martin Seebald Sorgen im Getränkewagen für saubere Gläser: Steffi Meyer (links) und Jutta Seibel. Foto: Martin Seebald Ohne ihn hört keiner was: Daniel Schneider von Sound & Light. Foto: Martin Seebald In ganz Hauenstein gibt es Programmpunkte. Foto: Martin Seebald Jan-Luca Ernst & Band. Foto: Martin Seebald Das Publikum lauscht gebannt. Foto: Martin Seebald Lui und Emmelie basteln am Stand des Schuhmuseums Anhänger aus Leder. Foto: Martin Seebald Bestens aufgelegt: Schuhfabrikant Carl August Seibel. Foto: Martin Seebald Es gibt viel zu sehen. Foto: Martin Seebald Schuhe an jeder Ecke. Foto: Martin Seebald „Crazy Shoe“ der Deutschen Schuhfachschuhe in Pirmasens. Foto: Martin Seebald Catrin und Lise Behres haben einen großen Spaß beim Mutterndrehen am Stand von Sanitärinstallateur Gundermann. Foto: Martin Seebald Spezialitäten zum Verkosten am Stand der Wasgau Ölmühle. Foto: Martin Seebald Josef-Seibel-Mitarbeiter Erhard Schmidt zeigt, wie man einen Schuh zusammennäht. Foto: Martin Seebald Die Anonyme Giddarischde. Foto: Martin Seebald Hildegard Memmer steppt in der rollenden Schuhfabrik. Foto: Martin Seebald Michael Göbbel in der rollenden Schuhfabrik. Foto: Martin Seebald Toni im Riesenschuh. Foto: Martin Seebald Spiel und Spaß am Familientag. Foto: Martin Seebald Dirk Hirsch vom THW Landau assistiert Amelie beim Kistenstapeln. Foto: Martin Seebald Drei Tage Leben auf der Festmeile. Foto: Martin Seebald Schuhlympiade auf der Schuhmeile – hier Gummistiefel-Weitwurf. Foto: Martin Seebald Kegeln mit dem Leisten bei der Schuhlympiade. Foto: Martin Seebald Foto 1 von 25

Ein Shuttle-Bähnel kutschierte die Besucher zwischen beiden Locations hin und her. Auf zwei Bühnen gaben sich Live-Bands aller Stilrichtungen die Klinke in die Hand. Keine Minute Langeweile gab es auch für die Kinder, die insbesondere am Familientag am Sonntag voll auf ihre Kosten kamen. Kunsthandwerkliche Verkaufsstände und allerlei Vorführungen rund um den Schuh rundeten das Angebot ab.