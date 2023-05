Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wird das bisherige Merzalber Rathaus erweitert und umgebaut und in dieser Funktion weiterhin genutzt oder soll das derzeitige Heim des Kaninchenzuchtvereins (KZV) als Rathaus genutzt werden? Diese Frage beschäftigte den Rat in der Sitzung am Mittwoch.

Beide Varianten kosten viel Geld: Der Umbau des Rathauses würde laut Schätzung des Kaiserslauterer Planers Hans Jürgen Wolf rund 1,42 Millionen Euro kosten, der Umbau des KZV-Heims wäre mit