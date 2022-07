Nach knapp einem Jahr bewegt sich etwas in Sachen Dorfmoderation. Das jedenfalls war in der jüngsten Gemeinderatssitzung vom ersten Beigeordneten Georg Schäfer zu vernehmen.

Das Problem habe bei der Beantragung der Zuschüsse gelegen, deren Bearbeitung etwas länger gedauert habe, so Schäfer. Nunmehr seien zwei von drei Zuschussanträge durch.

Die Auftaktveranstaltung zur Präsentation der Umfrageergebnisse findet am 28. September im FKC-Sportheim statt. Es folgen weitere Zusammenkünfte verschiedener Arbeitsgemeinschaften. Angedacht sei außerdem, so Schäfer, ein Kinderworkshop. Damit soll die Dorfjugend auch in die Zukunftsgestaltung des Ortes eingebunden werden.

Die Bevölkerung ist eingebunden

„Die Resonanz auf die Umfrage in der Bevölkerung war enorm“, freute sich Bürgermeister Harald Wadle. Nach der Zusammenfassung der Umfrage sollen Arbeitsgemeinschaften gebildet werden. „Das Ziel von allem ist, dass die Bevölkerung voll und ganz mitgenommen und eingebunden ist,“ betonte Georg Schäfer. Denn wenn sich im Dorf etwas verändere, entspringe das dann aus der Mitte der Dorfgemeinschaft – „das Ganze lebt vom Mitmachen“. Am 5. Januar sollen die Arbeitsgemeinschaften ihre jeweiligen Ergebnisse vorstellen.

Der erste Beigeordnete machte darauf aufmerksam, dass nicht nur positive Vorschläge für die Dorfentwicklung eingegangen seien, sondern auch negative Punkte im Ort angesprochen wurden. Diese kritischen Umfrage-Rückläufe würden ebenso beachtet, bearbeitet und wenn möglich, auch versucht zu beseitigen.