Die Folie im Teich am Rosenkopfer Friedhof ist undicht. Weil das Teichwasser deshalb ständig abfließt, muss sie ersetzt werden. Wie so oft ist das aber eine Frage der Kosten.

Noch ist unklar, wie teuer eine neue Folie und deren Auslegung werden könnte. Eines ist aber klar: Der Ruhepunkt neben der Aussegnungshalle soll bleiben. Er könnte am Ende aber ein anderes Gesicht bekommen. Seit 1985 gibt es in Rosenkopf die Aussegnungshalle, samt Teich. Die undichte Folie ist hier aber nicht das einzige Problem, das gelöst werden muss. Eigentlich kommt der Nachschub an Teichwasser aus dem benachbarten Brunnen. Aber weil sich darin zu viel Stickstoff befindet, machen sich Algen im Teich breit. Deshalb speist die Feuerwehr ihn nun immer wieder mit neuem Wasser. Auf Dauer ist das aber keine Lösung.

Der Rosenkopfer Rat hat in seiner jüngsten Sitzung darüber gesprochen, was man nun tun könnte. Der grundsätzliche Tenor: Der Ruhepol soll bleiben, nach Möglichkeit auch in Form des Teichs. Es muss aber erst einmal erkundet werden, was eine neue Folie kostet. Kommt die zu teuer, sei nicht auszuschließen, dass sich das Antlitz des Ruhepols gänzlich ändert; zum Beispiel in Form einer Ruhe-Ecke mit Sitzgelegenheiten.

Goldfische schwimmen noch

Über die möglichen Kosten informiert sich derzeit Christian Plagemann. „Natürlich sind wir uns im Klaren darüber, dass sich im Teich ein paar Fische befinden. Vielleicht noch ein paar Frösche. Und natürlich müssen wir die dann umsiedeln, wenn der Teich wegfällt“, macht der Bürgermeister deutlich.

Als man sich den Teich zuvor genauer betrachtet hat, sei man übrigens erstaunt darüber gewesen, dass da noch ein paar Goldfische drin schwimmen. „Die hat irgendwann jemand reingesetzt. Früher sind die gefüttert worden. Aber heute nicht mehr. Eigentlich dachten wir, es sei keiner mehr da. Aber man sieht immer mal wieder, wenn es geregnet hat oder der Teich voller ist, dass doch noch Fische da sind. Es ist auch ein Reiher da, der ab und zu mal einen Fisch fängt.“

Abflussrohre teurer als gedacht

Schlechte Nachrichten gibt es übrigens in Sachen Erneuerung der Wirtschaftswege. Die stehen bei Regen immer wieder mal unter Wasser. Vermutlich, weil die darunterliegenden Rohre kaputt oder verstopft sind. Plagemann hatte damit gerechnet, dass Reinigung oder Austausch lediglich rund 500 Euro kosten würde. Doch alleine beim Wirtschaftsweg am Bolzplatz in Richtung Wiesbach, ist man nun schon bei Kosten von 1200 Euro – nur für die Abflussrohre.

„Wir haben noch eine zweite Baustelle. Und zwar ist das im Engelstal. Da ist der Weg auch immer wieder unterspült. Dem müssen wir nachgehen. Da ist es so, dass ich mit jemandem aus dem Dorf geredet habe, der noch ein paar Rohre übrig hätte, die man da vielleicht verlegen könnte. Man muss schauen, ob die noch brauchbar sind.“