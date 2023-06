Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„All the Best 21“ – das sind 223 junge Menschen, die als Bundesbeste die Abschlussprüfung in ihrem Ausbildungsberuf bestanden haben. Zu ihnen gehört der Rodalber Nicolas Klautzsch, der seine Ausbildung zum Schuhfertiger beim Pirmasenser Schuhhersteller Kennel & Schmenger mit Bravour bestanden hat.

„Nach dem Abschluss des Fachabiturs im Jahr 2018 war mir schon längst bewusst, dass ich in Zukunft in der Modebranche tätig sein möchte“, erzählt Nicolas Klautzsch.