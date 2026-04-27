Den Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 hat der Wiesbacher Ortsgemeinderat einstimmig verabschiedet. Schulstraße und Kita-Erweiterung sind die großen Vorhaben.

Der Ausbau des zweiten Teils der Schulstraße stehe unmittelbar bevor. Wie Ortsbürgermeister Klaus Buchmann mitteilte, liege nun die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor. Derzeit laufe die Ausschreibung für die Bauarbeiten. Ende Mai sollen die Anwohner darüber informiert werden, wie dabei vorgegangen wird. Neben dem Straßenausbau will Wiesbach noch weitere Vorhaben umsetzen, die sich aus dem Zukunftscheck Dorf ergeben haben. Dazu gehören unter anderem die Renovierung des Brunnens an der katholischen Kirche sowie die Errichtung eines Treffpunkts – auch für Jugendliche – am Sportplatz.

In die Erweiterung der Kindertagesstätte soll ebenfalls Bewegung kommen. Derzeit müssten aber Probleme mit der Heizung im ehemaligen Pfarrheim gelöst werden, in dem die Kita weitere Räume nutzen will. Nach der Vorstellung von Björn Bernhard, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, könnte dort für die Wiesbacher und andere Kitas gekocht werden.