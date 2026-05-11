Fast am Ziel: Der Ausbau der Grabenstraße ist weitgehend geschafft. Neben der Freigabe sorgt auch ein kleiner Anstieg bei den Kosten für Aufmerksamkeit.

Im Dezember 2024 ist der Ausbau der Grabenstraße beschlossen worden. Die Arbeiten begannen im ersten Quartal 2025. Im Juli 2025 wurde auch der Ausbau des Teilstücks der Grabenstraße zwischen den Einmündungen Tannstraße und Weißenburger Straße beschlossen. Die Grabenstraße selbst war im Dezember 2025 zwar größtenteils fertiggestellt, ist aber seitdem noch nicht voll nutzbar. Nur der Abschnitt von der Kanalstraße aus ist per Einbahnstraßenregelung in Richtung Schulstraße befahrbar. Der Abschnitt in Richtung Tannstraße ist gesperrt, aber für Anwohner nutzbar. Seit Sommer 2025 ist auch der Abschnitt zwischen den Einmündungen Tannstraße und Weißenburger Straße nicht befahrbar. In den nächsten Wochen wird dieser Bereich fertig; dann ist auch die Grabenstraße wieder voll nutzbar. Diese kann zukünftig wieder als Einbahnstraße in Richtung Tannstraße befahren werden.

Für den Ausbau waren Kosten von 1,9 Millionen Euro geplant. Das Land bezuschusst die Maßnahme mit 280.000 Euro. Während sich im Dezember 2025 eine Kostensenkung abzeichnete, informierte Stadtbürgermeister Holger Zwick in der jüngsten Dahner Stadtratssitzung, dass die geschätzten Kosten doch nicht ausreichen und der Ausbau rund 32.000 Euro teurer wird. Als Ursache dafür wurden schon länger beschlossene Änderungen genannt: die Verkleinerung des Straßenbereichs durch ein Blumenbeet im Kreuzungsbereich Grabenstraße, Tannstraße und Windhof. Vergrößerungen des Einmündungsbereichs zur Weißenburger Straße hin und die Verbreiterung des dortigen Bürgersteigs erhöhten ebenso die Kosten. Auf der Seite des Forstamts sollen Poller das Parken auf dem Bürgersteig verhindern und so die Unfallgefahren minimieren. Die Arbeiten in der Grabenstraße selbst waren rund fünf Monate früher als geplant fertig. Die Gesamtmaßnahme liegt im Zeitplan.

So sehen die neuen Straßen aus

Die Straßen sind asphaltiert; die Gehwege gepflastert. Im Kreuzungsbereich in Richtung Kanalstraße wurden die Naturpflastersteine recycelt und anschließend wieder verlegt. Die Stadtverantwortlichen wollen damit an die alte Straßenbepflasterung erinnern. Auch die Kanalstraße wurde bis zur Einmündung zur Schäfergasse saniert. Der Fußweg in Richtung Gartenstraße ist gepflastert und wird noch mit Hindernissen ausgestattet, um Radfahrer und E-Scooter abzubremsen. Die Parkbuchten sind zukünftig durch eine andere Bepflasterung erkennbar. Außerdem wurden Bäume an den Straßen gepflanzt.

Bei den Ausbauarbeiten handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Werken der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Diese übernimmt die Kosten für Wasser- und Kanalleitungen. Die Stadt Dahn trägt die Kosten für die Straße, Unterbau und Stromführung sowie Straßenlampen. Die Einwohner werden über die wiederkehrenden Beiträge an den Straßenausbaukosten beteiligt.