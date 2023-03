Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gestern machte der Impfbus zum ersten Mal im Raum Zweibrücken halt. Morgens stand er vorm Edeka am Hilgard-Center, mittags in Hornbach am Wasgau. Die Devise des Angebotes lautet: Spontan und stressfrei gegen das Coronavirus geimpft werden − ohne Anmeldung, ohne Wartelisten. Gespritzt wird vor allem der Johnson&Johnson-Impfstoff.

Für Stefan Meininger kam gestern Nachmittag der Tag, an dem er und seine Frau die Anti-Corona-Spritze in den Arm bekommen haben. „Eigentlich wollte ich mich nicht impfen lassen, aber indirekt