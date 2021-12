Die katholische Kirchengemeinde St. Sebastian Vinningen hat ihren Adventskranzständer zurück. Der war, so Gemeindeausschussmitglied Anne Braun, im Laufe der Jahre recht wackelig geworden. Deshalb hatte sie bei Schmiedemeister Thomas-Maria Schmidt vom Hochstellerhof angefragt, ob er sich des Ständers nicht annehmen könnte. Und er hat.

Rechtzeitig zum Advent kam aus Schmidts Werkstatt das gute alte Stück generalüberholt und kunsthandwerklich gestaltet zurück in die Vinninger Kirche. Am Ende eines abendlichen Rorateamtes segnete nun der Leitende Pfarrer der Pfarrei Heiliger Wendelinus Trulben, Pfarrer Walter Augustin Stephan, das gelungene Stück des Gesellen Tobias Wurzenrainer.

Wurzenrainer stammt aus Kitzbühl in Tirol und ist Austauschgeselle in Schmidts Betrieb. Der 20-Jährige hatte im April in der Schmiede des Bezirks Kitzbühl seine Gesellenprüfung abgelegt und bereitet sich derzeit auf den Meisterbrief als Restaurator vor. 40 Arbeitsstunden benötigte der junge Mann, um den einfachen Adventskranzständer aus Metallvierkantstücken zu stabilisieren und künstlerisch aufzuwerten. Die Idee mit einem aufgesetzten Engel hatte Thomas-Maria Schmidt.

Bei der Segnung durch Pfarrer Stephan in Anwesenheit von Schmidt und Wurzenrainer dankte Anne Braun vor dem Schlusssegen für das gelungene Werk, ein Geschenk der Firma Metallgestaltung Schmidt. Pfarrer Stephan schloss sich in Anwesenheit der Pfarreiratsvorsitzenden Angelika Müller aus Vinningen dem Dank an. Schmidt selbst erklärte, dass dies der Dank seines Betriebes dafür sei, dass dieser während der Innensanierung der St. Sebastianskirche Ende 2019, Anfang 2020 sowie bei der Sanierung der Außentreppen einschließlich barrierefreiem Zugang viele Arbeiten ausführen durfte.