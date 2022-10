Zum Abschluss der Keschdewoch, bei der sich in der Urlaubsregion Hauenstein alles um die Esskastanien dreht, findet am Sonntag der Keschdemarkt auf dem Johann-Naab-Platz statt. Ortschef Michael Zimmermann eröffnet ihn um 11 Uhr.

Der älteste Keschdemarkt der Pfalz hat sich in all den Jahren zu einem Renner entwickelt, der viele Besucher aus dem ganzen Südwesten nach Hauenstein lockt. Und ihnen wird wieder einiges geboten auf dem Platz vor dem Bürgerhaus. Zunächst, und davon hat der Markt seinen Namen, gibt’s tatsächlich alles rund um die „Castanea sativa“, wie die „Pälzer Keschd“ wissenschaftlich genannt wird: Der Metzger offeriert Keschdesaumagen und Keschdeworscht, aus der Backstube kommen Keschdebrot und Keschdeweck frisch zum Marktstand, Keschdekuche, Keschdepralinen und Keschdeeis werden Leckermäuler locken, es gibt Keschdelikör und Keschdegeist, Keschdenudle und Keschdesenf … Zur Eröffnung wird neuer Wein ausgeschenkt, bis 13 Uhr spielt der Musikverein auf. Der Keschdemarkt ist auch 2022 wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden.

Das Rohprodukt Keschde, das neben Stärke und pflanzlichem Eiweiß vor allem Kohlenhydrate enthält, arm an Fett und Kalorien ist und in ungezählten Variationen köstlich schmeckt, wird auf dem Markt ebenfalls angeboten: Kinder und Jugendliche sind in diesen Tagen in den Wäldern unterwegs, um die Stachelfrüchte zu sammeln, sie abgewogen auf dem Markt offerieren und damit das Taschengeld aufzubessern. Nicht zuletzt: Regionale Produkte wie Pfälzer Schnäpse, Öle, Käse, Honig, Obst und Gemüse wie Kürbisse fehlen auf dem Keschdemarkt nicht.

Nachmittags öffnen Geschäfte

Mehrere Hauensteiner Vereine und Einrichtungen nutzen den Markt, um Geld in die Kassen zu lotsen. Unter anderem sind der Freundeskreis Chile und die „Aktion Afrika“ („Schuhe für Afrika“) vertreten, um Mittel für ihre Projekte in Chile sowie in Kenia und Tansania zu erwirtschaften.

Um 13 Uhr öffnen die Hauensteiner Geschäfte ihre Pforten: Am verkaufsoffenen Sonntag wollen die Hauensteiner Einzelhändler deutlich machen, dass sich der Einkauf in der Wasgaugemeinde lohnt. Die Gastronomie wartet mit Gerichten rund um die Stachelfrucht auf.