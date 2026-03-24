Das Fritz-Claus-Denkmal wird in den kommenden zwei Wochen restauriert. Der Rodalber Schmiedemeister Thomas Edrich übernimmt die Arbeiten.

RHEINPFALZ-am-Sonntag-Redakteurin Mechthild Treusch hatte das Denkmal einst als „alten Herrn“ beschrieben. Die Maßnahme war Thema im Rat am vergangenen Montag.

Spuren der Geschichte bleiben bewusst erhalten: Einschusslöcher im Metall, vermutlich durch einen Fehlschuss eines Jägers entstanden, werden nicht beseitigt. Die eingedrückte Nase, wohl durch einen umgestürzten Baum verursacht, wird dagegen gerichtet – gewissermaßen eine Schönheitsoperation. Auch die in Blattgold gestalteten Inschriften mit mehr als 30 Buchstaben werden überarbeitet. Das 1906 errichtete Denkmal ist 120 Jahre alt und zeigt den katholischen Pfarrer Johann Martin Jäger (1853–1923), Mitbegründer der Pfälzerwaldvereine und Sänger des Pfälzerwaldes.

Die Restaurationskosten betragen nach Angaben von Ortsbürgermeister Alexander Frey rund 23.000 Euro, davon werden etwa 17.400 Euro gefördert. „Wir werden also vier bis fünftausend Euro drauflegen müssen“, sagte Frey. Für die Arbeiten sind mehr als 350 Stunden veranschlagt.

Die Restauration läuft seit Ende Januar in enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden. Nach Abschluss sollen der Platz mit Hackschnitzeln aufgewertet, Oberflächenwasser abgefangen und Wegearbeiten vorgenommen werden – in Abstimmung mit dem Forstamt Hinterweidenthal.