Wissen, woher man kommt: Das wollen viele, aber nicht für alle Orte gibt es auch Informationen. Die Bundenthaler können jetzt nachlesen, was in ihrem Ort früher geschehen ist. Und woher so manche alteingesessene Familie ursprünglich stammt. Dank einer Puzzle-Arbeit umtriebiger Forscher.

Im Jahre des Herrn 1290 findet sich die erste Erwähnung von Bundenthal in einer Lehnsurkunde des Speyerer Bischofs Friedrich von Bolanden für seinen Kämmerer Walter von Lemberg. Menschen