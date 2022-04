Es gibt Waldbesitzer, die gar nichts von ihrem Eigentum im Grünen wissen. Wieder andere wissen nicht, wo ihr Waldstück genau liegt. Bei Bruchweiler-Bärenbach ändert sich das. Dort hat der Waldbauverein Privatwaldbesitzer in einem Projekt zusammengeholt. Ein Ziel ist die gemeinsame Holzvermarktung.

Etwa 30 Hektar (ha) Privatwaldfläche, die sich auf 50 Besitzer verteilen, wurden in einer gemeinsamen Aktion am Rauhberg durchforstet. Angeschoben hat das Projekt der Waldbauverein „Forstbetriebsgemeinschaft Geierstein“. Die durchschnittliche Fläche des Waldbesitzes liegt bei 0,6 Hektar. „Manche Leute wissen gar nicht, wo ihr Wald liegt oder haben einfach nicht die Möglichkeit, dort selber etwas zu machen, der Wald verwildert, das Kapital bleibt ungenutzt“, sagt Klaus Rolland vom Waldbauverein. Der Verein hat sich darum gekümmert, die Waldbesitzer für das gemeinsame Projekt zu gewinnen. Unterstützt wurde der Verein dabei von Förster Johannes Herzog, der für das Forstamt Wasgau die Privatwaldbesitzer betreut.

„Ich habe mit Leuten in Fernost und in Amerika telefoniert, die zum Teil gar nicht wussten, dass sie hier Wald haben“, erinnert er sich an die mühevolle Kleinarbeit – „oft sind es auch Erbengemeinschaften und da muss man dann erst mal alle Leute erreichen“. Anschreiben wurden gemacht, Besichtigungen mit Gruppen von Waldbesitzern, Grenzen gesichtet und zum Teil gesucht. „Es macht natürlich mehr Sinn, mit einer größeren Menge Holz an den Markt zu gehen, da kann ein anderer Preis erzielt werden“, sagt Herzog.

Start vor über vier Jahren

Startbesichtigung war am 11. November 2017 bei strömendem Regen erinnert sich Herzog. Regenperioden, Stürme, Brutzeiten von Wanderfalke oder Uhu und Käferbefall brachten die Durchforstung zwischenzeitlich ins Stocken, doch nun ist Land in Sicht. „Der Vorteil einer solchen gemeinsamen Maßnahme ist auch, dass die Maschinenkosten geteilt werden können“, erklärt Andreas Eichenlaub, Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Pfalz GmbH (FVP) aus Schindhard, der für das Projekt mit der Vermarktung und Abwicklung der Kosten beauftragt wurde. Die FVP finanziert die Maßnahme vor und wickelt den Einkauf von den Holzbesitzern und den Verkauf an die Industrie ab.

„Für diese kleinen Parzellen, in die der Privatwald in unserer Gegend aufgeteilt ist, ist das für die Waldbesitzer eine gute Lösung, ihren Wald zu pflegen und daraus Einnahmen zu generieren“, sagt Rolland. Bei der Durchforstung wurden schwache Bäume mit geringer Krone entnommen und der Fichtenbestand verringert, weil diese besonders vom Käferbefall bedroht sind. Außerdem wurden hauptsächlich Kiefer und Douglasie entnommen. Seit 2017 wurden etwa 5300 Festmeter Holz geerntet.