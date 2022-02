Entgegen des bundesweiten Trends steigen im Bereich des Gesundheitsamtes der Südwestpfalz die Corona-Fallzahlen. So kommen positiv Getestete an ihre Genesungsnachweise.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die positiven Testergebnisse nicht von den Betroffenen gemeldet werden müssen und bittet, von Anrufen abzusehen und stattdessen auf die Informationen auf der Homepage des Landkreises zuzugreifen. Die positiven Testergebnisse werden direkt von den Teststellen, den Arztpraxen und den Laboren an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Wer ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat, wird nach wie vor, sofern eine Mobil- oder Festnetznummer bei der Testung angegeben wurde, per SMS aufs Handy oder mit einer Sprachnachricht auf das Festnetztelefon informiert. Ist keine Telefonnummer bekannt, erhalten die Betroffenen die Informationen auf dem Postweg. Diese Informationen finden sich auch auf der Homepage der Kreisverwaltung.

Positiver Test bedeutet Isolation

Nach wie vor müssen sich Personen, deren PoC- oder PCR-Test positiv ausfiel, sofort in eine zehntägige Isolation begeben. Diese endet automatisch mit Ablauf des zehnten Tages, wobei der Testtag nicht mitgerechnet wird. Beispiel: Bei einem positiven Test am 15. Februar ist der letzte Isolationstag der 25. Februar. Die Isolation kann mit einer negativen PoC-Testung frühestens am achten Tag (hier: 23. Februar) beendet werde. Beruht die Isolation nur auf einem PoC-Test, kann die Isolation mit einem negativen PCR-Testergebnis jederzeit beendet werden.

Genesenennachweise erhalten weiterhin nur Personen mit positivem PCR-Test. Es besteht aber kein Anspruch auf Ausstellung eines Genesenennachweises durch das Gesundheitsamt. Dass Genesenennachweise zukünftig auch aufgrund einer positiven PoC-Testung, die durch geschultes Personal in einer zertifizierten Teststelle durchgeführt wurde, ausgestellten werden, wurde zwar angekündigt, ist aber noch nicht gesetzlich umgesetzt.

Genesennachweis mit Laborbefund

Als Genesenennachweis gilt der Laborbefund über die positive PCR-Testung, den die Arztpraxis oder das Labor zusendet. Auch eine ärztliche Bescheinigung, die das Datum des positiven PCR-Tests bescheinig, gilt als Genesenennachweis. Einen digitalen Genesenennachweis zum Einscannen in eine App stellen Ärzte und Apotheken nach der Vorlage des positiven PCR-Befundes oder einer ärztlichen Bescheinigung aus.

Die Absonderungsbescheinigung gibt es gemäß der neuen Absonderungsverordnung des Landes nur noch für Krankheitsverdächtige oder für enge Kontaktpersonen. In der Regel betrifft das Ungeimpfte, die sich nach Kontakt zu einer Corona-positiven Person absondern müssen – unabhängig davon, ob sie selbst infiziert sind. Über diese verpflichtende Zeit der Absonderung kann eine Absonderungsbescheinigung erstellt werden. Ab dem 1. März stellt das Gesundheitsamt diese Bescheinigung nur noch auf Antrag und nur noch für Krankheitsverdächtige und enge Kontaktpersonen aus.

Sonderregelung für Kitas

Für Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege gilt eine besondere Regelung: Wenn Erziehungsberechtigte einen Nachweis der Absonderung wegen Infektionen in der Kita des Kindes benötigen, beispielsweise zur Geltendmachung der Verdienstausfall-Entschädigung, können sie dazu eine Mitteilung direkt von der Kita erhalten.

Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite des Landes Rheinland-Pfalz unter der Rubrik „Informationen für Beschäftigte“.