Am 23. Mai wird das Grundgesetz 75. In Dahn wurde dies bereits am Samstag gefeiert – mit einer mehr als 150-köpfigen Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

Eingeladen hatte die noch junge Initiative für Demokratie und Vielfalt im Dahner Tal, von wo aus man „demokratisch unterwegs“ war zum alten E-Werk. Unübersehbar prangte schon am Treffpunkt beim Friedensplatz ein Banner mit Artikel 1 des Grundgesetzes, dessen elementare Bedeutung der Frankenthaler Landgerichtspräsident Harald Jenet hervorhob: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dem hat sich das gesamte staatliche Gefüge unterzuordnen.“ Das Grundgesetz bekenne sich damit zu den Menschenrechten, die universell gelten. Niemand habe das Recht und die Macht, sie in Frage zu stellen, auszuhöhlen oder gar abzuschaffen.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien jedoch keine Selbstverständlichkeit, sondern müssten von der Gesellschaft gelebt und von ihr mitgetragen werden. Leider gebe es Menschen, die ihre persönliche Freiheit dazu nutzen wollten, um genau diese Freiheit abzuschaffen.

Meinungsfreiheit, Nährboden der Demokratie

An der Station beim Ingbert-Naab-Haus rückte Andreas Ganter, Leiter der RHEINPFALZ-Redaktion Pirmasens, den Artikel 5 in den Fokus, der die Meinungs- und Pressefreiheit garantiert. „Ich einem Land ohne Pressefreiheit könnte ich als Journalist nicht arbeiten und möchte ich als Bürger nicht leben“, warnte er vor jeglicher Form von Zensur oder staatlichen Eingriffen und würdigte die Meinungsfreiheit als Nährboden der Demokratie. Stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger übernähmen Journalisten eine wichtige Kontroll- und Wächterfunktion mithilfe ihres durch die Pressefreiheit erst möglichen Handwerkszeugs.

Auch vor der Verbandsgemeindeverwaltung und bei der letzten Station des Demonstrationszuges gab es viel Applaus für weitere Beiträge zu Inhalten des Grundgesetzes.