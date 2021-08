Was passiert nachts im Wald? Was machen dort Tiere und Pflanzen? Erkunden lässt sich das bei einer Nachtexkursion rund ums Biosphärenhaus am 27. August.

Auch wenn die Sonne untergegangen ist, schläft die Natur nicht. Eine große Zahl nachtaktiver Tiere nutzt den Schutz der Dunkelheit zur Nahrungs- und Partnersuche oder geht auf Wanderschaft. Unbekannter sind da schon die nachtaktiven Pflanzen, die ihre Blüten im Mondschein öffnen oder ihren Duft verstärken. Am Freitag, 27. August, gibt das Biosphärenhaus in Fischbach einen Einblick in die nächtliche Artenvielfalt. Die „Nacht der Artenvielfalt“ nimmt Besucher mit auf eine interaktive Nachtexkursion, bei der die Teilnehmer in kleinen Gruppen eigenständig von Station zu Station laufen, die rund um das Biosphärenhaus die unterschiedlichen Aspekte des nächtlichen Lebens beleuchten. Themen der Stationen sind unter anderem „nächtliche Geräusche“, nachtaktive Pflanzen, Eulen und Käuze, die spannenden Fähigkeiten der Nachtfalter und „die Nacht mit allen Sinnen erleben“.

Start der Veranstaltung ist um 20 Uhr im Bürgersaal des Biosphärenhauses. Beendet wird die nächtliche Tour gegen 24 Uhr.

An der „Nacht der Artenvielfalt“ können Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Der Teilnahmebeitrag beträgt zehn Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder. Außerdem wird eine Familienkarte für 25 Euro angeboten.

Alle Informationen zur Veranstaltung sind im Internet unter www.wipfelpfad.de in der Rubrik Veranstaltungen zusammengefasst. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung im Biosphärenhaus ist erforderlich.