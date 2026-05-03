Zum Auftakt des Maifestes hat die Dellfelder Feuerwehr am 1. Mai auch in diesem Jahr wieder einen mehr als zwölf Meter hohen Maibaum vor dem ehemaligen Schulgebäude aufgestellt. Geschmückt war der Baum mit Tafeln der im Dorf vertretenen Zünfte, zwei Feuerwehrwappen, einem bunten Kranz und zwei Feuerwehrhelmen. Nach langer Pause lebte die Maibaumtradition in Dellfeld 2014 bei den Fischern wieder auf. Ein Jahr später übernahm der Förderverein der Dellfelder Feuerwehr die Tradition und lädt seitdem jedes Jahr zum Maifest ein – mit Ausnahme einer Corona-Pause.

Vor der alten Schule und dem Feuerwehrhaus hatten die rund 30 Helfer Tische und Bänke aufgebaut; später sorgte die Band Short Way für die musikalische Unterhaltung. Für viele Dellfelder, aber auch für Maiwanderer von außerhalb, war das Fest eine willkommene Station. Die Kinder vergnügten sich auf der Hüpfburg, die der Förderverein der Dellfelder Feuerwehr eigens vor wenigen Jahren angeschafft hatte.