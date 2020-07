Das Thema Gesundheit bestimmt seit Monaten das Leben der Menschen. Aber nicht nur Corona, sondern auch andere gesundheitliche Beeinträchtigungen können zu Notlagen führen. Ein Stück mehr Sicherheit gibt es jetzt in Nünschweiler. Dort steht ab sofort ein Defibrillator zur Verfügung.

Untergebracht ist das lebensrettende Gerät im Vorraum der Nünschweilerer Sporthalle. Dort ist es barrierefrei erreichbar. Der Defibrillator ist selbsterklärend, die Benutzung für jeden möglich. Der Förderverein der Feuerwehr will in Kürze einen kostenlosen Grundkurs anbieten, um den Bürgern die Benutzung zu erläutern. Eine Gemeinschaftsaktion hat die Anschaffung möglich gemacht, sagt Bürgermeister Jürgen Beil. Der TTC Nünschweiler erhielt im Rahmen der Aktion „Herzsichere Ausstattung von Sportstätten“ einen Zuschuss in Höhe von 750 Euro vom Sportbund Pfalz. Die dann noch offenen 800 Euro für den Kauf wurden vom Dorfcafé und dem TTC übernommen. Die Feuerwehr installierte den Defibrillator und übernahm die Kosten, um den Zugang zum Gerät zu ermöglichen.